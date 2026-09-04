El Barça quiere blindar a Hamza Abdelkarim: esta es la cláusula que pretenden ponerle a su prometedor delantero

El FC Barcelona trabaja para asegurar el futuro de Hamza Abdelkarim después de la irrupción del delantero durante el Mundial y las buenas sensaciones que dejó posteriormente en la pretemporada. Su rendimiento y evolución han llamado la atención dentro del club, que considera que el atacante puede convertirse en una pieza importante de cara a los próximos años. La apuesta por Hamza es clara y el Barça quiere adelantarse a cualquier escenario que pueda producirse en el futuro.

Uno de los principales objetivos de la entidad azulgrana es mejorar las condiciones de su contrato, especialmente su cláusula de rescisión actual, situada en 15 millones de euros. En el club entienden que esta cantidad podría convertir al delantero en una oportunidad demasiado atractiva para otros equipos, especialmente si continúa creciendo y aumentando su protagonismo. Por este motivo, el Barça trabaja para modificar su contrato y elevar la cláusula hasta los 150 millones de euros, según SPORT, una cifra que reflejaría mucho mejor la confianza depositada en el jugador y su importancia dentro del proyecto.

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Hamza Abdelkarim salta por encima del portero del Al Ahly en el Gamper. / EFE

Ya tiene poso en el vestuario

Este movimiento también supondría un nuevo estatus para Hamza Abdelkarim dentro del vestuario. Más allá de la cuestión económica, la intención del Barcelona es transmitir al delantero que forma parte de los planes de futuro del club y que su progresión está siendo seguida muy de cerca. Después de su irrupción en el Mundial y de una pretemporada que reforzó las expectativas generadas a su alrededor, el Barça quiere proteger una de sus apuestas de futuro y evitar que una cláusula demasiado baja pueda facilitar su salida.