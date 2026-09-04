El Cholo Simeone tajante con el tema Julián Álvarez
El técnico rojiblanco confirma que 'La Araña' vuelve a entrar en la convocatoria para medirse al Athletic Club
Diego Pablo Simeone ha hablado esta tarde ante los medios de comunicación para la previa del encuentro del sábado ante el Athletic Club en San Mamés. Una previa en la que ha vuelto ser protagonista Julián Álvarez porque regresa a la convocatoria. El Atlético de Madrid quiere recuperar al mejor Julián Álvarez y el técnico argentino ha hablado de él en rueda de prensa para intentar zanjar el tema y que todos los focos estén puestos en el equipo.
El Cholo quiso ir más allá de lo deportivo para hablar en clave Julián: "Para mí, la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos muchísimo tiempo juzgando", declaró Simeone.
La realidad es que el delantero argentino es una pieza fundamental para el club. Ahora que se ha terminado el mercado y no hay vuelta atrás, Julián necesita al Atlético y el equipo lo necesita él. Ya veremos si en el próximo mercado hay o no de nuevo culebrón.
Simeone también habló del paso que debería de dar Julián Álvarez para su vida y también en el futuro con el objetivo de que encuentre la felicidad, esté contento y pueda ayudar al equipo con sus goles: "Y creo que el paso, para mí, que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de, bueno, de en todas estas situaciones que tendrá que él resolver internamente, lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz".
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