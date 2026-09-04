Giráldez no da con la tecla para activar al Celta de Vigo

El Celta de Vigo suma tan solo dos puntos de doce posibles, pero tanto la plantilla como el técnico conocen a la perfección esta situación. El pasado curso, los celestes no ganaron hasta la jornada 10 y terminaron la temporada en posiciones de Europa League. Tan solo han anotado un gol a Osasuna y han recibido cuatro tantos. Hasta siete incorporaciones han tenido en este mercado (Aleix Febas, Javi Galán, Faye, Cuenca, Bayindir, Driouech y Cáceres).

SAN SEBASTIÁN, 03/09/2026.- El delantero de la Real sociedad Mikel Oyarzábal (d) disputa el balón con el delantero del Celta de Vigo Andrés Antañón (i) durante el partido adelantado de la sexta jornada de la liga disputado este jueves en el estadio de Anoeta en San Sebastián. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

Al conjunto de Giráldez le cuesta comenzar bien las temporadas y, en esta vez, no ha cambiado. Está situado en la decimosexta y por detrás está el Valencia, Rayo Valecano, Elche y Málaga con 1 punto. La realidad es que al Celta le falta más calidad arriba y está echando de menos a su máximo goleador de la campaña pasada, Borja Iglesias, que sufre una lesión.

Después del encuentro el entrenador habló sobre la confianza: "Tenemos que ganar en confianza, los goles te dan confianza, las victorias te dan confianza, el encontrarte fino con la pelota hace que se acabe sucediendo ocasiones cuando estás jugando bien".

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Tres competiciones y las rotaciones

Sin duda, Giráldez es uno de los técnicos que más rota en toda la competición. Sus onces suelen variar mucho en cada encuentro y contando que, ahora, el equipo vuelve a tener tres competicones será más común verlo. Su andadura en la competición comienza el 16 de septiembre. Puede ser un punto de inflexión para comenzar a cambiar el rumbo de la temporada.