Oferta millonaria a la vista en el Atlético de Madrid... y no es por Julián Álvarez

El Chelsea ya prepara una ofensiva por Pablo Barrios de cara al próximo mercado de invierno. El conjunto inglés tendría previsto presentar una oferta formal de 100 millones de euros por el centrocampista del Atlético de Madrid en enero. El internacional español se habría convertido en una de las grandes prioridades del proyecto londinense, que busca reforzar su centro del campo con un futbolista joven, con margen de crecimiento y capacidad para asumir un papel protagonista al máximo nivel.

Según esta información, Xabi Alonso habría señalado a Barrios como su objetivo prioritario para la medular después de la salida de Enzo Fernández. El técnico considera que el jugador rojiblanco reúne las características necesarias para convertirse en una pieza fundamental de su centro del campo. A sus 23 años, Barrios ha ido ganando peso en el Atlético y su progresión le ha colocado en el radar de algunos de los grandes clubes europeos.

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Pablo Barrios of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on August 23, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 23/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

500 millones de cláusula

El problema para el Chelsea será la postura del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco no tiene inicialmente intención de desprenderse de Barrios, considerado una pieza importante de presente y futuro. Además, el centrocampista cuenta con contrato hasta 2030 y una espectacular cláusula de rescisión de 500 millones de euros, por lo que cualquier negociación dependería de la voluntad del club madrileño y del propio futbolista. Los 100 millones que prepara el Chelsea serían, por tanto, solo el primer movimiento de una operación que podría convertirse en uno de los grandes culebrones del mercado de enero.