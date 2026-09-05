Arbeloa se lleva otro rapapolvo en la Premier League

Ni la apuesta por su figura ni los numerosos fichajes. La era de Álvaro Arbeloa ha empezado como su paso por el banquillo del Real Madrid con mucha más pena que gloria. El Fulham ha arrancado la temporada en la Premier League de forma desastrosa. Arbeloa y los suyos acumulan un cero de nueve en tres jornadas y suman otras tantas derrotas consecutivas, la última, este sábado ante el Crystal Palace.

Esta derrota de Arbeloa y los suyos además es sonrojante, ya que el Fulham dejó escapar una ventaja en dos ocasiones, que no solo no le dio para empatar sino que terminó perdiendo en Craven Cottage.

Los primeros pasos del proyecto de Arbeloa, sin más experiencia en la élite que un puñado de partidos en un Madrid deshecho, son alarmantes para el Fulham. De hecho tras la derrota el entrenador español tuvo que sorportar algunos silbidos desde la grada. La Premier es un puerto muy alto, que nunca espera a nadie y puede ser que el tiempo de aclimatación y los malos resultados acaben por llevarse por delante a Arbeloa si la cosa no mejora pronto.

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Y ya veremos si lo hace porque los próximos compromisos del Fulham en Premier League son contra el Liverpool y el Manchester United. Un escenario nada optimista que le puede llevar a un 0 de 15 en la jornada 5.