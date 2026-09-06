El CD Eldense destituye por sorpresa a Barragán en la jornada 4 de LaLiga Hypermotion: el primero en caer
El técnico, fulminado después de empatar contra el Mallorca y un balance de dos empates y dos derrotas
Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador del primer equipo, asumirá la dirección del equipo
El CD Eldense ha comunicado que Claudio Barragán no continuará como entrenador del primer equipo azulgrana. El club destituye al técnico en la jornada 4 después de empatar contra el Mallorca y un balance de dos empates y dos derrotas. Este es el comunicado:
El Club quiere agradecer a Claudio Barragán su trabajo, compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. Una etapa que quedará especialmente marcada por la consecución del ascenso a Segunda División, un logro que permitió al CD Eldense regresar al fútbol profesional y que ya forma parte de la historia reciente de nuestra entidad.
Desde el CD Eldense queremos reconocer su entrega y profesionalidad durante todo este tiempo, así como agradecerle haber formado parte de un momento tan importante para el Club y para toda la familia azulgrana.
El CD Eldense desea a Claudio Barragán la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional, con el deseo de que pueda seguir cosechando éxitos en los próximos retos que afronte. A la vez, desde el club se mantiene la firme apuesta por seguir desarrollando un proyecto ambicioso con los objetivos que se marcaron para la presente temporada, destacando la consolidación del CD Eldense en el fútbol profesional.
De manera interina, Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador del primer equipo, asumirá la dirección del conjunto azulgrana.
- Flick da el parte médico de Lamine Yamal y Gabriel Jesús para el Valencia CF - FC Barcelona
- Corberán habla del mercado, el Barcelona, Elliott, Gayà, Otorbi y... ¡la lesión de Foulquier!
- Almeida se lleva un bajón en su debut con el Racing
- Baja confirmada del Valencia CF contra el FC Barcelona: más problemas para Corberán
- Alineaciones probables del Valencia CF - FC Barcelona de LaLiga en Mestalla
- La lista de convocados de Carlos Corberán para el Valencia CF - FC Barcelona
- La IA predice las opciones de descenso del Valencia CF a Segunda. ¡Solo 5 equipos tienen más probabilidades!
- Valencia - Barcelona | Calor extremo en Mestalla: protestas contra Meriton y un equipo en descenso