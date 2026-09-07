Comunicado oficial del Real Madrid sobre las banderas de España en el Bernabéu
En diversos espacios se había asegurado que estaba prohibido entrar con banderas de España al feudo blanco
El Real Madrid ha salido al paso de unas noticias en algunos medios de comunicación y en distintos foros en redes sociales en las que se informaba que el duelo entre Real Madrid e Inter de Milán de este martes no podía contar con banderas de España dentro del Santiago Bernabéu. Por eso desde el club se ha querido salir al paso y se ha hecho el siguiente counicado oficial.
El comunicado oficial
"Ante las noticias aparecidas en algunas redes sociales y algún medio de comunicación, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que es rotundamente falso que desde el club se hayan dado indicaciones para prohibir el acceso al estadio Santiago Bernabéu de banderas españolas o de cualquiera de nuestras comunidades o ciudades autónomas.
La normativa del club sigue las directrices de la legislación vigente y, por supuesto, permite y siempre ha permitido, sin restricción alguna, el acceso de todas las banderas oficiales de nuestro país a nuestro estadio".
- Pitos y vergüenza en un manotazo en la cara de Kiat Lim
- Corberán: 'Tengo fuerza y convicción de darle la vuelta a una situación más complicada que el año pasado
- El otro problema con el que no contaba Carlos Corberán
- La petición de Cañizares al valencianismo tras la vergonzosa goleada contra el Barcelona: 'El problema es mucho más grande
- Danjuma se enfada con el Valencia CF y pide un 'cambio
- Almeida se lleva un bajón en su debut con el Racing
- Alineaciones oficiales del Valencia CF - FC Barcelona de Mestalla
- Las lamentables notas de los jugadores del Valencia ante el Barcelona