Comunicado oficial del Real Madrid sobre las banderas de España en el Bernabéu

El Real Madrid ha salido al paso de unas noticias en algunos medios de comunicación y en distintos foros en redes sociales en las que se informaba que el duelo entre Real Madrid e Inter de Milán de este martes no podía contar con banderas de España dentro del Santiago Bernabéu. Por eso desde el club se ha querido salir al paso y se ha hecho el siguiente counicado oficial.

El comunicado oficial

"Ante las noticias aparecidas en algunas redes sociales y algún medio de comunicación, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que es rotundamente falso que desde el club se hayan dado indicaciones para prohibir el acceso al estadio Santiago Bernabéu de banderas españolas o de cualquiera de nuestras comunidades o ciudades autónomas.

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La normativa del club sigue las directrices de la legislación vigente y, por supuesto, permite y siempre ha permitido, sin restricción alguna, el acceso de todas las banderas oficiales de nuestro país a nuestro estadio".