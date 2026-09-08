Álvaro Morata habla de Luis De la Fuente y la posibilidad de volver a la selección española
"Podría haber aportado a la Selección en el Mundial, pero para De la Fuente era más fácil si yo no estaba"
Ya ha podido debutar con el Leganés ante la UD Las Palmas
Álvaro Morata, actualmente jugador del Leganés, explicó en 'El Larguero' de la Cadena SER su decisión de fichar por un equipo que está jugando en la segunda división a pesar de tener ofertas de otros equipos de Europa. Además, habló del seleccionador de España, Luis De la Fuente por su no convocatoria en el Mundial de 2026.
El delantero ex del Real Madrid o Milán, entre otros, declaró que tenía ofertas para jugar en algún equipo Champions, pero que, "mi Champions es tomar una decisión que yo considero valiente". También quiso repasar los años duros que ha vivido a lo largo de su carrera deportiva: "Los que me quieren lo harán siempre y los que no, aunque gane la Bota de Oro, van a seguir sin hacerlo".
Selección española y Luis De la Fuente
También quiso hablar del buen momento en el que vive la selección española y las posibilidad de haber podido estar en esa convocatoria. "Me habría flipado estar en el Mundial. Yo lo tenía claro antes de que Luis De la Fuente diera la lista. También para el míster iba a ser más fácil si yo no estaba. Imagínate, arrancas un Mundial y empieza a decir todo el mundo que qué pinto yo allí. Mejor evitar ese ruido", declaró.
Quiso recalcar que el técnico se puso en contacto con él para comunicarle la decisión que iba a tomar: "Sí, me llamó De la Fuente para decirme que no iba. Creo que fue incluso antes de la prelista. Yo se lo agradecí, le dije que lo entendía perfectamente y les deseé toda la suerte del mundo. Lo único que no cumplió su promesa conmigo, porque me dijo que si era campeón iba a salir a caballo con la Copa en la mano".
La ilusión de volver a vestirse de rojo
El nuevo delantero del Leganés trató su futuro en la Selección, "yo no cierro la puerta, claro que me gustaría volver".
"Pero hay que ser honestos y ahora mismo es una locura. Lo veo muy difícil por la competencia que hay. Lo hablaba el otro día en el vestuario, estamos en un momento fantástico de la posición del '9' con Espí, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... Más los que ya están. Creo que España tiene el mejor nivel en todas las posiciones desde hace tiempo", reconoció.
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