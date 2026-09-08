Bordalás manda un contundente mensaje al presidente del Getafe

José Bordalás compareció en rueda de prensa después del empate a uno ante el Celta de Vigo en el Coliseum. Un resultado positivo tras quedarse con uno menos por la dudosa expulsión de Zaid Romero en el minuto 67 de encuentro. El técnico alicantino, respondió al presidente, Ángel Torres, tras afirmar en la previa de que la plantilla era justa, pero completa y se han hecho dos fichajes.

José Bordalás, entrenador del Getae que estuvo a punto de ganar la Copa con el Valencia en 2022, ayer en Mestalla / Francisco Calabuig

Bordalás contestó, "la plantilla se quedó corta, yo insisto, con muchos chavales del filial, con uno menos prefería tener en el campo jugadores con más experiencia, y eran demasiado jóvenes. Al presi le toca decir eso pero sabe que nos hemos quedado cortos y no se ha hecho bien el trabajo", declaró. La realidad es que dispone de 22 jugadores con número del primero equipo, por lo que han quedado tres fichas libres.

Además, del filial ha usado hasta tres futbolistas en las primera cuatro jornadas de Liga. La realidad que al Getafe le viene una temporada muy ilusionante porque vuelven a disputar Europa, esta vez la Conference League, pero también será muy duro. En total, tres competiciones para una plantilla que como dice Bordalás, "es corta".

Jugadores cansados

Hay que añadir, que los azulones llevan dos partidos más, ya que tuvieron que disputar la fase previa de la Conference, y eso, afecta: "Indudablemente, nos hemos visto en la obligación de jugar con los mismos jugadores, incluso la previa de Conference, han tenido que jugar domingo y jueves. Estábamos muy rotos, los que han llegado, han llegado a última hora, hay jugadores con meses y tiempo sin competir. Se está pagando el esfuerzo".

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Getafe - Celta. / Victor Lerena / EFE

Dos tarjetas rojas en cuatro jornadas

"Eso es lo que hago habitualmente, no esta temporada, llevo muchas así. Al final tampoco son acciones agresivas, no son acciones que puedan merecer la expulsión. Tampoco son del todo justas, no voy a hablar, solo de las acciones, no son justas. A nosotros es evidente que no se nos trata de la misma manera".