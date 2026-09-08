Cuatro españoles nominados a 'Mejor entrenador' en el Balón de Oro de 2026

Falta menos de dos meses para que se den a conocer los premios del Balon de Oro 2026, pero a lo largo de este martes se hacen públicos los nominados para el trofeo de las diferentes categorías. Una de ellas es la que premia al mejor entrenador masculino del curso 25/26. El dominio de técnicos españoles es aplastante, ya que son cuatro de cinco en total.

Luis De la Fuente ( campeón del Mundo con España), Unai Emery (ganador de la Europa League Aston Villa), Luis Enrique (campeón de la Ligue 1 y Champions League con el PSG), Mikel Arteta (campeón de la Premier Arsenal) y Vicent Kompany (vencedor de la Bundesliga con el Bayern Múnich), entre los elegidos.

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Con ello, se sigue reivindicando la calidad de los entrenadores españoles por todo Europa y por el mundo. El extécnico del Valencia CF, se mete entre los entrenador más prestigiosos por su gran temporada con el conjunto inglés.