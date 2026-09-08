Leo Messi podría llegar al Eldense

Leo Messi y el Eldense en una misma operación. La combinación resulta tan sorprendente que obliga a detenerse antes de sacar conclusiones. No, el argentino no está negociando jugar en el Nuevo Pepico Amat ni existe una operación deportiva detrás de su nombre. Lo que puede acercar al campeón del mundo al club de Elda es algo mucho más profundo: un posible cambio accionarial que podría modificar por completo el futuro de la entidad azulgrana.

Según la información adelantada por Paco Gómez en el programa ‘Elche en Punta’, de TeleElx y Radio Marca Elche, Messi estaría vinculado al grupo inversor que prepara su desembarco en el Eldense. Y no sería el único nombre de enorme peso relacionado con el proyecto. Andrés Iniesta también aparecería dentro de una operación en la que tendría especial protagonismo el capital argentino y en la que podrían participar otros antiguos futbolistas del FC Barcelona.

La posible llegada de Messi al Eldense, por tanto, hay que entenderla desde el despacho y no desde el césped. Su presencia estaría ligada a la estructura inversora que trabaja desde hace meses en la adquisición del club y que podría ser presentada públicamente una vez queden completados los últimos trámites.

Messi, junto a De Paul, con el Inter de Miami / EFE

Un cambio de propiedad que lleva meses avanzando

La operación no habría nacido en las últimas semanas. El proceso de venta del Eldense tiene ya un recorrido importante y estaría entrando ahora en su fase definitiva.

La actual propiedad, encabezada por el grupo colombiano liderado por Carolina Holguín, podría estar cerca de poner fin a su etapa al frente del club. Desde la entidad, sin embargo, el mensaje oficial sigue siendo de máxima prudencia. El director deportivo, Víctor Lafuente, ha rebajado públicamente cualquier sensación de inmediatez y ha insistido en que, por ahora, no existe ninguna novedad oficial que pueda darse por cerrada.

Eso no impide que el cambio accionarial siga su curso. La previsión es que el anuncio de la nueva propiedad pueda producirse en los próximos días, siempre que queden resueltos todos los procedimientos necesarios para formalizar la operación.

Es ahí donde entran los nombres de Messi e Iniesta. La presencia de dos de los futbolistas más importantes de la historia reciente del Barcelona elevaría automáticamente la dimensión de un proyecto que hasta ahora se había desarrollado lejos del foco mediático.

Messi, Iniesta y un salto de dimensión para el Eldense

La entrada de Leo Messi como uno de los inversores vinculados al nuevo grupo supondría un impacto enorme para el Eldense desde el punto de vista institucional, empresarial y también de imagen.

A su lado aparece Andrés Iniesta, con quien compartió durante años vestuario en uno de los mejores Barcelona de todos los tiempos. La posibilidad de que ambos vuelvan a coincidir dentro de una estructura relacionada con el fútbol, aunque esta vez fuera del terreno de juego, añade todavía más repercusión a una operación que por sí sola ya sería histórica para el club de Elda.

El proyecto contaría además con otros exfutbolistas vinculados al Barcelona y con una importante presencia argentina. Si termina materializándose en los términos que se manejan, el Eldense pasaría a disponer de una capacidad de proyección internacional prácticamente inédita en su historia.

También habrá decisiones en el banquillo

El posible cambio de manos llega además en un momento de movimientos deportivos. La destitución de Claudio Barragán ha dejado abierto el banquillo del primer equipo y la entidad ya trabaja en distintas alternativas.

Uno de los entrenadores tanteados habría sido Asier Garitano, aunque el técnico habría rechazado la posibilidad de incorporarse al proyecto. Otro de los nombres que figura sobre la mesa es Eder Sarabia, cuya presencia el pasado lunes en el Martínez Valero, donde siguió el Elche-Real Sociedad, no pasó desapercibida.

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El Eldense afronta así días que pueden alterar por completo su hoja de ruta. La clave no está únicamente en quién ocupe el banquillo o en los próximos movimientos deportivos. El gran cambio puede producirse en la propiedad del club, y es precisamente ahí donde aparece un nombre que parecía imposible asociar hasta ahora con la entidad de Elda: Leo Messi.