El sorprendente posible destino para Carvajal

Daniel Carvajal finalizó su etapa en el Real Madrid al terminarse su contrato con el conjunto madridista, después de 13 temporadas en la 'Casa Blanca' y de haber logrado un envidiable palmarés, en el que destacan por encima del resto las seis UEFA Champions League. Así, pese a los problemas con las lesiones en las últimas campañas y a sus 34 años, muchos podrían pensar que encontrar un nuevo equipo no sería muy difícil para el lateral derecho, aunque los meses pasan y el mostoleño sigue sin comprometerse con ningún club.

No obstante, en las últimas horas ha salido a la luz un posible destino sorprendente para el futbolista español, quien podría continuar su carrera en una de las grandes ligas europeas: la Premier League. De hecho, un exjugador inglés ha destapado que ya existen negociaciones entre Carvajal y uno de los principales clubes ingleses.

"Hay conversaciones sobre el Liverpool y Carvajal"

Sin equipo desde el 30 de junio, las puertas del Liverpool podrían haberse abierto para Daniel Carvajal debido a la grave lesión de rodilla de Conor Bradley, quien estará alejado de los terrenos de juego hasta finales de año. Es más, debido a las escasas alternativas en la demarcación de lateral derecho, Andoni Iraola ubicó en dicho puesto a Ronald Araujo, flamante incorporación procedente del FC Barcelona.

Sobre la posibilidad de la llegada del defensa a Anfield, el exfutbolista Joleon Lescott, quien vistió las camisetas de Everton, Manchester City y Aston Villa, comentó la posibilidad en unas declaraciones para 'TNT Sports'. "Creo que se está hablando del Liverpool, de Carvajal y de un lateral derecho. Así que, sí, diría que el Liverpool", contó el 26 veces internacional con Inglaterra. Eso sí, en el caso de que el movimiento llegara a producirse, el conjunto 'red' no podría inscribirle hasta el próximo mercado de enero, ya que cuenta con 25 fichas y tiene cubierto su cupo de extranjeros.

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Daniel Carvajal y David Alaba celebran el gol de Gonzalo Garcia ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, la opción del club de Merseyside podría no ser la única con la que contaría el madrileño, pues algunos especulan con un hipotético regreso al Leganés de la mano de su excompañero y amigo Álvaro Morata, aunque el director deportivo del club de Segunda División pareció descartar la posibilidad. "Me habéis puesto el listón muy alto, demasiado alto. Parece que firmamos a Álvaro hace semanas y lo presentamos el viernes. Desde el sábado y el domingo todo el mundo me dice lo mismo, que es lo que comentabas. A este nivel doy la plantilla por cerrada a estas horas", declaró el directivo.

Fuente: Sport