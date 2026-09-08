Vozinha se cuela entre los candidatos a mejor portero del año

Unai Simón ha sido uno de las revelaciones en el Mundial 2026 por sus grandes actuaciones durante todo el campeonato y con muchas opciones de llevarse el Trofeo Yashin 2026. Junto a él, estarán los tres porteros que estuvieron en el campeonato del Mundo, David Raya, por su gran rendimiento en el Arsenal y Joan García con el Barcelona.

Entre sus grandes rivales aparecen el argentino Emiliano Martínez, ganador de anteriores ediciones y, ahora, militando en el Chelsea; Bono, campeón de África con Marruecos; y Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial con Cabo Verde que se cuela en una edición histórica a sus 40 años con Colo-Colo.

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MADRID, 20/07/2026.- El jugador de la selección española Unai Simón, durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez / SERGIO PEREZ / EFE

Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Édouard Mendy y Matvey Safonov completan una candidatura a los mejores diez guardametas del curso 25/26. Sin embargo, no hay ningún portero que sea más favorito que el del Athletic, que llegará a la gala del próximo 26 de octubre en Londres como el hombre a batir.