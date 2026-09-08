Vozinha se cuela entre los candidatos a mejor portero del año
Unai Simón, Raya y Joan García, también se encuentran en la lista para llevarse el trofeo individual
Unai Simón ha sido uno de las revelaciones en el Mundial 2026 por sus grandes actuaciones durante todo el campeonato y con muchas opciones de llevarse el Trofeo Yashin 2026. Junto a él, estarán los tres porteros que estuvieron en el campeonato del Mundo, David Raya, por su gran rendimiento en el Arsenal y Joan García con el Barcelona.
Entre sus grandes rivales aparecen el argentino Emiliano Martínez, ganador de anteriores ediciones y, ahora, militando en el Chelsea; Bono, campeón de África con Marruecos; y Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial con Cabo Verde que se cuela en una edición histórica a sus 40 años con Colo-Colo.
Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Édouard Mendy y Matvey Safonov completan una candidatura a los mejores diez guardametas del curso 25/26. Sin embargo, no hay ningún portero que sea más favorito que el del Athletic, que llegará a la gala del próximo 26 de octubre en Londres como el hombre a batir.
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