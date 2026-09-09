La Generalitat y la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana avanzan juntas en la erradicación de la violencia en el fútbol base

La Dirección General de Deporte y la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) coordinan nuevas iniciativas para prevenir la violencia en el fútbol base de la Comunitat Valenciana y avanzar en nuevas medidas de sensibilización, formación y coordinación que favorezcan entornos deportivos seguros, educativos y respetuosos para niños, niñas y adolescentes.

Así lo ha manifestado el director general de Deporte, Luis Cervera, tras mantener una reunión con el presidente de la FFCV, Salvador Gomar, para incrementar la colaboración de ambas entidades en la erradicación de la violencia en el fútbol base.

Luis Cervera ha destacado: "Se trata de un trabajo conjunto entre todas las administraciones y, sobre todo, con la FFCV, para tratar de minimizar los episodios violentos, que desgraciadamente se siguen produciendo en los campos de fútbol". Asimismo, ha señalado que la violencia en el deporte base constituye "una preocupación constante para la Generalitat", que trabaja incidiendo en todas las partes implicadas: deportistas y clubes, entrenadores, árbitros, familiares y espectadores, para “erradicar comportamientos contrarios a los valores del deporte”.

Luis Cervera, durante la reunión de trabajo para erradicar la violencia en el fútbol base. / GVA

Por su parte, el presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, ha subrayado la necesidad de seguir actuando frente a las situaciones de violencia en el fútbol base: "Hay demasiadas acciones violentas que suceden en los más de 3.500 partidos de fútbol y fútbol sala que se juegan cada fin de semana y lamentablemente se normalizan. Por eso desde la FFCV lideramos esta campaña de sensibilización y gritamos bien alto: ¡Ja n'hi ha prou!".

Gomar se refiere al lema del congreso organizado en abril por la FFCV en Elche y en el que participó la Generalitat, denominado 'Ja n'hi ha prou', con el objetivo de generar un espacio de reflexión y sensibilización, compartir buenas prácticas y reforzar la cultura de prevención y corresponsabilidad en el deporte.

Reunión de trabajo

En la reunión se ha realizado un análisis conjunto de todos los procedimientos sancionadores llevados a cabo durante la temporada 2025-2026 y se ha establecido un diagnóstico de la situación del fútbol base de la Comunitat Valenciana.

Posteriormente, también se han abordado las políticas de prevención que la Federació está diseñando para mejorar los protocolos de actuación ante los incidentes que se producen en los terrenos de juego.

Esta colaboración se enmarca en las actuaciones impulsadas por la Generalitat para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia en el deporte a través del desarrollo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), mediante protocolos de prevención y acciones formativas específicas.

Tras la reunión celebrada este miércoles, ambas entidades han contemplado la celebración de una nueva edición del congreso, organizado el pasado mes de abril por la FFCV en Elche, para actualizar las acciones de prevención, sensibilización y sanción implementadas y compartirlas con el resto de agentes implicados.

En materia de prevención, ambas instituciones comparten el objetivo de fortalecer una red de formación, coordinación y acompañamiento que permita consolidar entornos deportivos más seguros y situar la protección de los menores como una responsabilidad compartida entre las instituciones, clubes, árbitros, entrenadores, delegados, futbolistas y familias.

Bajo esta premisa, la Dirección General de Deporte continúa impulsando la formación de responsables de protección en las entidades deportivas. Durante 2025, un total de 889 profesionales completaron el curso de Delegado o Delegada de Protección del Menor en entidades deportivas, organizado por la Generalitat.

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"Esta iniciativa no solo busca disuadir la conducta infractora y agilizar la tramitación, sino también elevar la cultura de cumplimiento y promover entornos deportivos más seguros y responsables", ha afirmado Cervera. En definitiva, se persigue “un cambio de cultura que destierre definitivamente estos comportamientos”, ha concluido el director general de Deporte.