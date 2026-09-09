Isco Alarcón hace historia en la Champions League

Ayer Isco debutaba con el Real Betis en la Champions League y lo hacía como titular. El conjunto verdiblanco venció ante el Lille por 2-3 remontando el encuentro, volvía a la mejor competición de Europa 21 años después, pero en lo individual, el malagueño ha dejado un récord histórico y, ahora, entra en las páginas doradas de la Champions League.

SEVILLA, 04/09/2026.- El centrocampista del Betis, Isco (d), disputa el balón ante el centrocampista francés del Real Madrid, Eduardo Camavinga, durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal. / Jose Manuel Vidal / EFE

Puesto que el mediocampista se convirtió ante el conjunto francés en el primer futbolista en participar en la competición con cinco clubes diferentes del mismo país. Desde el Valencia en la temporada (2010/2011), Málaga (2012/2013), Real Madrid (2013/2021), Sevilla (2022/2023), Real Betis (2026/2027), según datos de 'MísterChip'.

La magia continua

A sus 34 años, la trayectoria del exvalencianista ha sido magnífica. En cada equipo en el que ha estado ha podido demostrar al mundo tu calidad y, además, conseguir innumerables títulos. Sin ir más lejos, en el curso 2010-11 debutó con el Valencia a nivel profesional y sumó su primera participación ante el Bursaspor con victoria valencianista por 6-1 y con empate ante el Manchester United.

Isco - Valencia / Valencia

Aunque la más inolvidable será con el Málaga, el 'EuroMálaga' de Manuel Pellegrini, Joaquín, Demichelis, Saviola o Julio Baptista. El conjunto malagueño terminó en los cuartos de final su sueño, después de un arbitraje espantoso ante el Dortmund.

En el Real Madrid pudo disfrutar durante ocho años de la mejor competición y consiguió proclamarse campeón hasta en tres ocasiones, todas ellas fueron de forma consecutiva.

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Las horas de Isco en el Real Madrid están contadas. / JuanJo Martín

Después de su paso por la capital, el centrocampista recaló en el Sevilla, donde sumó otra participación en el curso 2022-23, aunque no fue capaz de ayudar a su equipo a pasar la fase de grupos y el 13 de noviembre jugó su último partido.