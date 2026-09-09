Hat-trick de Ferran Torres con el PSG y tropiezo del Atlético con Julián de titular

Ferran Torres con tres goles (minutos 31, 47 y 57), Ousmane Dembélé (17 y 23), con dos y otras dos asistencias, y Fabián Ruiz (88) lideraron la goleada ante el Slovan de Bratislava (6-1) y dieron una inyección de moral al PSG, que inició con paso firme la defensa de su doble título europeo (2025 y 2026).

Los de Luis Enrique, que solventaron el partido en la primera media hora de juego, enviaron un mensaje a sus rivales continentales: sigue intacta el hambre para lograr las tres Orejonas seguidas, hito conseguido solo por el Real Madrid, el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich.

Tras el abultado resultado de hoy, los parisinos regresarán a la Champions en octubre, aunque ante rivales de más enjundia que los eslovacos: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.

Como un macabro 'déjà vu' de la temporada pasada, el Atlético ha arrancado su periplo en esta Champions perdiendo en Anfield. Al menos sabe, por las reglas del sorteo de la Champions, que el año que viene no se repetirá este duelo. Mal consuelo para los de Simeone, que pagaron caro un rato de aturdimiento defensivo ante este Liverpool al que Iraola quiere devolverle su voracidad. Ni el regreso a la titularidad de Julián Álvarez, autor de la asistencia a Llorente en el gol colchonero, pudo evitar la derrota.

"Está en fase de crecimiento. No lo veo para empezar", fue la mentira piadosa de Simeone en la previa sobre su delantero-marrón. Pero sí, Julián estaba para formar parte del once titular por primera vez esta temporada, tras dos ratitos desde el banquillo. Aquel contra el Villarreal, con el mercado aún abierto, convertido en aquelarre y otra media hora infructuosa el sábado en la debacle de San Mamés.

Tres centrales

El argentino formó parte de una alineación extraña, con Giuliano ocupando el carril izquierdo en un esquema con tres centrales, incluido un Cuti Romero que también estrenaba titularidad. Pero, por lo demás, aroma a alineación de gala que pronto respondió a las expectativas. Fue el propio Julián el que proyectó a Llorente en el gol inaugural del Atlético. Tiene duende el madrileño con Anfield, cinco goles en tres visitas.

Era el minuto 17 y la cosa pintaba muy bien para un Atleti que rozó el segundo, precisamente por medio de Julián, quien se topó con una mano espectacular de Alisson. El equipo colchonero, sin embargo, se fue deshaciendo conforme fue permitiendo que el Liverpool acelerara el ritmo del juego. Cuando más vértigo imponga, mejor futuro se le adivina al nuevo proyecto de Iraola.

Antes y después del descanso, el Liverpool materializó en goles su creciente superioridad. Primero, con Szoboszlai recogiendo un exquisito pase de tacón de Araujo, que ejerció de lateral derecho. Tras el descanso, gracias a un disparo de Mac Allister desde la frontal que el argentino celebró reivindicativo: le está pidiendo al club una renovación al alza.

Los jugadores del Liverpool celebran el gol de Mac Allister. / ADAM VAUGHAN / EFE

Dominio sin ocasiones

Los errores defensivos, un déficit que arrastra desde la temporada pasada jugando como visitante, allanaron en ese tramo la remontada de un Liverpool que no tuvo reparos en retrasar su posicionamiento un buen puñado de metros cuando se colocó por delante en el marcador.

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La entrada de hombres como Lookman y Grimaldo mejoró el fútbol de los rojiblancos, pero poco trabajo más tuvo Alisson. Tenía la pelota el Atlético, pero siempre lejos de zonas de verdadero peligro. Y ni Julián, que acabó jugando el partido completo, fue ya incapaz de evitar la derrota.

Fuente: El Periódico