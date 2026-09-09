El VAR le 'roba' un gol al valenciano Nacho Ferri en el Barcelona - Feyenoord de Champions

El valenciano Nacho Ferri se ha convertido en uno de los protagonistas de la noche de Champions League en el Camp Nou. El delantero de Montaverner (La Vall d'Albaida) llegó a batir la portería del FC Barcelona pero vio cómo el VAR terminaba anulando su gol por un fuera de juego milimétrico.

La acción se produjo en el minuto 62, cuando Ferri encontró el camino del gol y celebró durante unos instantes un tanto que podía haber cambiado el escenario del encuentro. El gol suponía el 3-1 para el Feyenoord y devolvía algo de vida al conjunto neerlandés en un partido que se le había puesto muy cuesta arriba.

Sin embargo, la revisión desde la sala VAR terminó apagando la alegría del atacante valenciano. Las imágenes determinaron la posición antirreglamentaria y el tanto quedó invalidado. Por milímetros, Nacho Ferri se quedó sin marcar en el Camp Nou en una noche de Champions y sin dar al Feyenoord una última oportunidad de engancharse al encuentro. Una pena porque se lo merecía.

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10 millones

El jugador de 21 años viene de marcar once goles y de dar dos asistencias en el Westerlo del campeonato belga la temporada pasada, demostrando unas grandes dotes para el remate y un poderoso olfato goleador. Ferri se ganó el salto a una liga de mayor nivel y llegó de la mano de uno de los mejores equipos de Países Bajos, ya que el Feyenoord pagó alrededor de diez millones de euros para hacerse con sus servicios.