Europa se levanta contra Infantino

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió este jueves a otras agrupaciones europeas y decidió retirar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la reelección a la que se presenta el 18 de marzo de 2027.

Así lo decidió el Comité Ejecutivo de la FFF, reunido este jueves, según el diario L’Equipe. La posición de Francia coincide con la de otras grandes federaciones europeas, como la de Inglaterra o Italia.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, se opuso inmediatamente al proyecto de Infantino de ceder participaciones del Mundial a fondos privados controlados por personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa que el propio Infantino terminó por aparcar por la polémica que creó.

Otras retiradas de apoyo

En agosto, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció que retiraba su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA en las elecciones de 2027. La decisión de la entidad trasladó una posición "clara y transparente" que busca alinearse con la UEFA y con su presidente, Aleksander Čeferin, frente "a las recientes iniciativas del mandatario de la FIFA en materia de gobernanza y del desarrollo del calendario y competiciones internacionales", se leía en una nota oficial de la FIGC.

Italia se sumó de este modo a otras federaciones como las de Inglaterra, Escocia, Dinamarca y Nueva Zelanda, entre otras, que ya retiraron su respaldo al dirigente suizo.

Por contra, la CONMEBOL y la CAF -Confederación Africana-, sí anunciaron en su día su respaldo a Infantino.