LaLiga hace oficial el Fair Play del Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF y Elche CF

LaLiga ha publicado este jueves los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los clubes de Primera y Segunda División una vez cerrado el mercado de fichajes de verano. Una fotografía económica que permite conocer el margen de gasto autorizado para las plantillas y que vuelve a dejar importantes diferencias entre los equipos de la Comunitat Valenciana.

El Valencia CF dispone de un límite de 98,8 millones de euros, una cifra que coloca al conjunto de Mestalla como el octavo equipo de Primera División con mayor capacidad de gasto en plantilla. Por delante aparecen las grandes potencias económicas de la competición, encabezadas por un Real Madrid que alcanza los 832 millones, seguido de un FC Barcelona que se dispara hasta los 582 millones y un Atlético de Madrid con 361 millones.

La cifra supone además una ligera mejora para el Valencia respecto a la última actualización de la temporada pasada. Tras el mercado de invierno del curso 2025/26, el club blanquinegro tenía fijado su límite en 95,6 millones, por lo que el margen autorizado crece algo más de tres millones para el nuevo ejercicio tras la capitalización de Peter Lim.

El Levante UD, cuarto más bajo

Mucho más ajustada es la situación del Levante UD, que aparece con el cuato límite más reducido de toda Primera División. Los granotas únicamente tienen por debajo al Sevilla FC, cuyo margen queda alrededor de los 20 millones de euros y al Málaga CF, con aproximadamente 33 millones, así como el Alavés (43).

LaLiga también ha hecho públicos los límites correspondientes al Villarreal CF (170.564 millones) y al Elche CF (60.140), completando así la fotografía económica de los cuatro representantes de la Comunitat Valenciana en Primera División.

Así funciona el límite de coste de plantilla deportiva

Este Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el importe máximo que cada Club/SAD puede consumir durante la temporada 2026/2027 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada Club o SAD propone a LALIGA su Límite de Coste de Plantilla Deportiva, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LALIGA aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club.

La solicitud que tramita un Club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un Club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad.

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El Límite de Coste de Plantilla Deportiva puede verse incrementado en las condiciones y con el procedimiento que se establecen en el Título III de las normas de elaboración de presupuestos de Clubes y SADs.