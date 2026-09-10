Marruecos asegura que la final del Mundial 2030 será en su país

Nueva polémica, esta vez deportiva, se avecina entre España y Marruecos. El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, una de las figuras más populares de la campaña electoral que estrena Marruecos por el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), afirmó que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún en construcción. "La provincia de Benslimán (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. (…) El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", dijo entre aplausos y ovación de los presentes.

Un deseo no compartido por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que insistió el pasado 4 de septiembre en Ceuta, donde hubo una avalancha de entrada de ilegales este verano, en que España tiene que ser la sede de la final del Mundial de fútbol de 2030 porque "es el mejor país de fútbol hoy en día" pero con "todo el respeto y el cariño" hacia "los que conformamos la candidatura" y que sea la FIFA "la que adopte esa decisión".

Candidatura conjunta

La candidatura de 2030 es conjunta entre España, Portugal y Marruecos, aunque Portugal quedó descartado como posible escenario de la final por no disponer de un estadio con la capacidad requerida. El Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou y el estadio Hassan II de Casablanca (recinto de 115.000 plazas que está llamado a ser el mayor del mundo por capacidad) son las principales alternativas que se han manejado. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la Copa del Mundo de 1930, celebrada íntegramente en Montevideo.