El Olympiacos fulmina a Mendilibar y sorprende con Imanol Alguacil como nuevo entrenador

El Olympiacos ha protagonizado uno de los movimientos más sorprendentes en los banquillos del fútbol europeo. El conjunto de El Pireo ha decidido poner punto final a la etapa de José Luis Mendilibar y entregar su proyecto deportivo a otro entrenador español. Se trata de Imanol Alguacil, que afronta así una nueva aventura después de sus etapas en la Real Sociedad y el Al-Shabab saudí.

La destitución de Mendilibar sorprende por el peso que había adquirido el técnico vasco en la historia reciente del club. Llegó al Olympiacos en febrero de 2024 y pocos meses después conquistó la Conference League, el primer título europeo de la entidad. Posteriormente añadió nuevos éxitos nacionales a un ciclo que el propio Olympiacos ha despedido destacando que el entrenador quedará para siempre ligado a uno de los periodos más gloriosos de su historia. El exentrenador del Levante UD está claro que puede marcharse con la cabeza bien alta.

El exentrenador de Olympiacos, José Luis Mendilibar. / EFE

Imanol Alguacil toma el relevo

El elegido para abrir la nueva etapa es Imanol Alguacil. El entrenador español construyó buena parte de su prestigio durante sus más de seis temporadas al frente de la Real Sociedad, con la que conquistó la Copa del Rey y se asentó de manera habitual en competiciones europeas. Su última experiencia fue en el Al-Shabab de Arabia Saudí, del que salió en febrero de 2026 con un mal sabor de boca. Como la mayoría de los que pasan por este tipo de campeonatos.

Noticias relacionadas

El cambio llega, además, con el Olympiacos inmerso en una profunda reorganización deportiva. Mendilibar abandona El Pireo dejando al equipo invicto como segundo clasificado en la liga tras dos victorias y un empate. Veremos el impacto que conlleva la llegada de Imanol...