El ridículo de Rodrigo de Paul encarándose con Lewandowski

Rodrigo de Paul protagonizó una de las escenas más sonadas del Chicago Fire-Inter Miami después de encararse con Robert Lewandowski en una acción a balón parado. El argentino se acercó al delantero polaco durante un córner y, en pleno cara a cara, decidió llevar la discusión a un terreno muy particular: el de los títulos con la selección.

“¿Quién eres tú, bobo? Yo gané dos Copas América y un Mundial. ¿Y tú?”, le espetó De Paul a Lewandowski, en una frase que rápidamente empezó a circular por redes sociales y que resulta llamativa porque no hay por donde cogerla.

Una comparativa absurda

La comparación, de entrada, tiene poco recorrido. Lewandowski es uno de los mejores delanteros del siglo XXI, con una carrera construida durante años en la élite europea, títulos nacionales e internacionales y cifras goleadoras al alcance de muy pocos futbolistas de su generación. Su trayectoria no necesita demasiadas presentaciones, mucho menos en un córner de un partido de la MLS.

Pero además hay un problema evidente en el argumento elegido por De Paul para tratar de 'desestabilizar' a su contrincante. Lewandowski es polaco, por lo que jamás ha tenido la posibilidad de disputar una Copa América, del mismo modo que tampoco parece especialmente razonable utilizar como elemento de mofa que Polonia no haya conquistado una Eurocopa o un Mundial.

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Rodrigo De Paul, jugador de la selección argentina / Instagram

Ahí es donde la frase pierde todavía más fuerza. De Paul sí puede presumir con toda legitimidad de haber formado parte de una generación histórica de Argentina, campeona del mundo y dos veces de América, pero convertir ese éxito colectivo en argumento para cuestionar quién es Robert Lewandowski termina produciendo un efecto bastante distinto al buscado.