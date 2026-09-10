El valenciano Josep Martínez entona el 'mea culpa' por su error en el Real Madrid - Inter de Milán de Champions

Josep Martínez ha dado la cara después de una de las noches más complicadas desde que viste la camiseta del Inter de Milán. El guardameta valenciano recurrió a sus redes sociales para asumir la responsabilidad por el error cometido ante el Real Madrid, una acción que terminó facilitando el segundo gol del conjunto blanco en el estreno de ambos equipos en la fase liga de la Champions League 2026/27.

El portero recibió el balón dentro de su propia área y trató de resolver la presión madridista jugando con los pies. Martínez intentó superar a Fede Valverde, pero el centrocampista uruguayo logró arrebatarle la pelota y se encontró con el camino despejado hacia la portería para firmar el 2-0. Un fallo especialmente doloroso por el momento del encuentro y por la entidad del rival.

Josep Martínez asume su error

Un día después, el valenciano no esquivó responsabilidades. «No hay camino que no vaya acompañado de caídas y errores, tanto en el fútbol como en la vida», comenzó escribiendo en sus redes sociales. Martínez explicó que superar episodios de este tipo también forma parte de la exigencia que supone defender la portería del Inter.

«Asumo la responsabilidad de mi error en el segundo gol. No podemos permitir dos goles de esa manera cuando te enfrentas a un equipo como el Real Madrid, que no perdona errores», reconoció el guardameta.

Martínez lamentó especialmente que su fallo terminase castigando una actuación del Inter que, desde su punto de vista, mereció un resultado mejor en Madrid. «Todos lo sentimos porque creo que el equipo ayer tuvo una gran actuación y merecía traer algo positivo a Milán», añadió.

El gran reto de su carrera

El tropiezo llega además en una temporada especialmente importante para Josep Martínez, de 28 años. Después de incorporarse al Inter en 2024 tras destacar en el Genoa, el valenciano afronta ahora el desafío de asentarse como titular en uno de los grandes clubes europeos tras la salida de Yann Sommer.

Por ello, lejos de esconderse después del error del Bernabéu, el portero puso el foco en aprender de lo sucedido y continuar creciendo: «Aprendes, creces, tratas de mejorar y miras hacia adelante. Pero siempre juntos y unidos. Forza Inter».

Un mensaje de autocrítica con el que Josep Martínez entona el 'mea culpa' y trata de pasar página de una acción que le dejó señalado en una de las noches de máxima exigencia de la Champions.

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Seguirá de titular

Según informa la Gazzetta dello Sport, Chivu apostará por Josep en liga en el próximo partido contra el Udinese y no dará relevo a Ivan Provedel.