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El clon de Lamine Yamal de 16 años que asombra en la Champions League

Mezian Mesloub, futbolista del Lens, ya asombra a toda Europa a pesar de su juventud

La reacción de Lamine Yamal al gol de Ferran Torres.

La reacción de Lamine Yamal al gol de Ferran Torres.

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Javier Pancho

Este jueves en el encuentro entre el Slavia Praga y el Lens, debutaba en Champions un promesa que dará mucho que hablar en el futuro y es el francés, Mezian Mesloub. El entrenador del equipo francés le dio medio hora para que se exhibiera y así lo hizo. Justo salió al terreno de juego cuando su equipo iba perdiendo 1-0.

Mezian Mesloub

Mezian Mesloub / Lens

El extremo zurdo, también tiene nacionalidad portuguesa por su madre y argelina por su padre. El joven futbolista jugó 29 minutos y dejó unos detalles de ser un gran jugador a pesar de su corta edad, 16 años. Una gran conducción de balón, desborde y visión de juego, ha asmbrado a toda Europa.

La temporada pasada ya debutó con el conjunto francés en la Ligue 1 ante el Nantes y anotó un gol en apenas 11 minutos. Ahora, todo hace indicar que tendrá dinámica del primero equipo y podremos disfrutrarlo en las noches de la mejor competición de clubes del mundo.

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Ha nacido una estrella y en el Lens ya lo miman para poder disfrutar muchos años de su calidad. Jugó con la sub-16 de Francia en 2024, pero la Federación Portuguesa lo captó en 2025 y ya ha jugado con la sub-17 lusa.

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