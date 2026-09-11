La increíble historia del Como 1907: de la Serie D a la Champions League en solo siete años

En 2019 jugando en la Serie D y, ahora, entre los mejores de Europa. La historia del Como 1907 es una de las más impresionantes de nuestro fútbol actualmente. Nunca había jugado competición Europea y la primera vez que lo hace ya es por todo lo alto. Un equipo que está comandando por uno de los mejores entrenadores, Cesc Fàbregas.

Como 1907 / Como 1907

El conjunto italiano hizo ayer historia al estrenarse en la Champions con una contundente goleada por 4-1 al Leipzig. Un equipo que se gusta, disfruta, tiene calidad y, además, gana. El primer encuentro en la competición continental es sinónimo de hacer un buen trabajo y que está dando sus frutos.

Champions League Como / Como 1907

Un club que está maravillando a todos por su crecimiento y también a su presidente: Mirwan Suwarso, al referirse a su entrenador: "Cesc es para nosotros lo que Johan Cruyff fue para el Barça".

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Un club ascendente

Desde entonces, la progresión ha sido exponencial: ascenso a la Serie C en 2019, salto a la Serie B en 2021 y regreso a la Serie A en 2024 tras veintiún años de ausencia. El pasado curso supuso el hito definitivo con la conquista de un cuarto puesto que adelantó a históricos como la Juventus o el Milan y otorgó a la institución el primer billete europeo.