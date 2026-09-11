La increíble historia del Como 1907: de la Serie D a la Champions League en solo siete años
El conjunto italiano debutaba en Champions League y lo hizo con una goleada (4-1) ante el Leipzig
En 2019 jugando en la Serie D y, ahora, entre los mejores de Europa. La historia del Como 1907 es una de las más impresionantes de nuestro fútbol actualmente. Nunca había jugado competición Europea y la primera vez que lo hace ya es por todo lo alto. Un equipo que está comandando por uno de los mejores entrenadores, Cesc Fàbregas.
El conjunto italiano hizo ayer historia al estrenarse en la Champions con una contundente goleada por 4-1 al Leipzig. Un equipo que se gusta, disfruta, tiene calidad y, además, gana. El primer encuentro en la competición continental es sinónimo de hacer un buen trabajo y que está dando sus frutos.
Un club que está maravillando a todos por su crecimiento y también a su presidente: Mirwan Suwarso, al referirse a su entrenador: "Cesc es para nosotros lo que Johan Cruyff fue para el Barça".
Un club ascendente
Desde entonces, la progresión ha sido exponencial: ascenso a la Serie C en 2019, salto a la Serie B en 2021 y regreso a la Serie A en 2024 tras veintiún años de ausencia. El pasado curso supuso el hito definitivo con la conquista de un cuarto puesto que adelantó a históricos como la Juventus o el Milan y otorgó a la institución el primer billete europeo.
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