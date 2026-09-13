Los mejores entrenadores libres y con experiencia en LaLiga

Los inicios de temporada suelen tener poco movimiento en los banquillos, aunque hay clubes de gatillo fácil que cambian al entrenador de manera temprana, teniendo que recurrir a técnicos que llevan sin trabajar desde, al menos, la pasada campaña y que están en paro. En LaLiga todavía no ha caído ninguno transcurridas cuatro jornadas mientras hay otros disponibles por si empiezan a caer las primeras fichas del dominó.

Al margen de nombres grandilocuentes como Pep Guardiola, en el mercado de libres hay entrenadores con bagaje en la élite y con un importante conocimiento de la liga española. Los hay desde más veteranos hasta otros más jóvenes, pero estos son algunos de los mejores. Tras el despido de Corberán, el Valencia CF podría buscar a uno de ellos.

1. Ernesto Valverde

Posiblemente el mejor de los entrenadores con conocimiento de LaLiga que hay libre en estos momentos. Después de una larga etapa en el Athletic Club, el preparador extremeño de 62 años se encuentra sin equipo y en su libreta de méritos está una media de 1'77 puntos por partido, 595 ecuentros y equipos como FC Barcelona, Athletic o Valencia CF en su historial.

2. Marcelino García Toral

El otro gran nombre es el del asturiano, recién finalizada su estapa en el Villarreal CF y con una amplia trayectoria en el campeonato español. Con 1'63 puntos de media, Marcelino ha sido uno de los mejores entrenadores de LaLiga en la última década y cuenta con 479 partidos en Primera.

Marcelino García Toral, ilusionado en una rueda de prensa previa a un partido de Champions League del Villarreal de la presente temporada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

3. Javier Aguirre

El mexicano es un 'Viejo Rockero' del campeonato español y a sus 67 años está libre después de dejar el cargo de seleccionador de México. Cuenta con una media de puntos de 1'51, ha dirigido 466 partidos en LaLiga en equipos como el Atlético de Madrid, el RCD Espanyol, CA Osasuna o RCD Mallorca.

4. Jagoba Arrasate

Sin equipo desde que dejó el Mallorca, Jagoba Arrasate es uno de los entrenadores más activos en España de los últimos años. Con una media de puntos de 1'39, ha entrenado a equipos como Osasuna, Real Sociedad o Mallorca y podría encontrar este año una nueva experiencia tras 301 partidos dirigidos.

5. Rafa Benítez

Entre los entrenadores más veteranos está Rafa Benítez, libre desde que acabó en Panathinaikos. A sus 66 años sigue en activo y cuenta 221 partidos dirgidos en LaLiga en equipos de la solera del Valencia CF campeón y del Real Madrid.

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6. Eduardo Coudet

El argentino dejó el Alavés a mitad de la temporada pasada para enrolarse en las filas de River Plate, pero fue destituido el pasado mes de agosto. En España tiene una amplia experiencia a sus 51 años con un total de 128 partidos dirigidos y una media de puntos de 1'23 en LaLiga.