Ferran Torres conquista París: los datos deportivos y económicos que confirman su gran momento

Ferran Torres enamora en París. El de Foios está siendo decisivo y ya suma seis goles en cinco encuentros con el Paris Saint-Germain, igualando los registros de Zlatan. Demostró, una vez más, por qué Luis Enrique insistió en su fichaje. Fue el único tanto del partido, el necesario para vencer 0-1 en Brest y sumar la primera victoria del vigente campeón en la Ligue 1 2025-26. Gol a gol, Ferran Torres saca al PSG del agujero.

El valenciano robó el balón en campo rival y combinó con Joao Neves, que se la cedió a un Dembélé que, de espuela, dejó el balón en la frontal para Ferran. La definición de primeras, con el interior y ajustada al palo, fue brillante.

Valor de merado de los jugadores españoles que juegan fuera de LaLiga / SD

Tres de sus goles, además, han significado cuatro puntos de los cinco puntos que tiene el PSG en Ligue 1. Y su valor se dispara en el mercado, siendo el es el segundo español de la lista en el extranjero, solo por detrás de Zubimendi. Este verano el conjunto francés pagó al FC Barcelona 50 millones de euros por el futbolista valenciano y apenas un mes después su valor ya está por encima de esa cifra.

Seis goles

Ferran ha marcado ya seis goles, tres en la Ligue 1 y tres en la Champions. El de Foios llegaba en un gran momento tras ser el héroe de la segunda estrella y está desatado en Francia. Demostró, una vez más, por qué Luis Enrique insistió en su llegada. 50 millones de euros muy bien invertidos en la capital francesa.

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Seis goles en cinco partidos. Un inicio impresionante. Y, si comparamos sus primeros pasos en la capital con algunos de sus predecesores, sus números lo sitúan al mismo nivel que un tal Zlatan Ibrahimovic (también seis goles en sus primeros cinco partidos) y un escalón por encima de Neymar (cinco goles).