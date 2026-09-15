REAL MADRID
Horrible gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté con Ceuta y España
Los tres futbolistas se pusieron la camiseta de ‘Todos somos Caballas’ de forma que el lema apenas podía leerse y se la quitaron antes del inicio del Elche-Real Madrid
Sergi Pérez Estévez
El Martínez Valero fue escenario este martes de un gesto de solidaridad con Ceuta antes del duelo entre el Elche y el Real Madrid. Los jugadores de ambos equipos saltaron al césped con una camiseta blanca con el mensaje ‘Todos somos Caballas’, pero hubo tres excepciones que llamaron especialmente la atención: Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté.
Los tres futbolistas se pusieron la camiseta, pero no llegaron a mostrar el mensaje completo. La llevaron colocada de tal manera que la inscripción quedaba parcialmente tapada, hasta el punto de que únicamente podía verse una parte de la proclama. Poco después, además, Mbappé y Vinicius se la quitaron, a diferencia de sus compañeros, que sí mantuvieron visible el mensaje durante el momento previo al encuentro.
La imagen contrastó con la del resto de futbolistas del Real Madrid y el Elche, que sí lucieron de forma completa la camiseta de apoyo a la ciudad autónoma. De esta manera, el mensaje colectivo quedó especialmente condicionado por la decisión de estos tres jugadores.
Un gesto de apoyo que ha llegado al fútbol
El fútbol se ha sumado durante estos días a las muestras de apoyo a Ceuta. Los jugadores de Elche y Real Madrid lucieron la camiseta antes del partido en el Martínez Valero, siguiendo una iniciativa que ya se había visto en otros encuentros de LaLiga.
Uno de los casos que más repercusión ha tenido fue el de Ez Abde. El futbolista marroquí del Betis participó en el gesto antes del partido frente al Villarreal y posteriormente recibió insultos y amenazas en redes sociales procedentes de usuarios marroquíes que interpretaron la camiseta como una toma de posición política. Abde defendió que su intención era únicamente mostrar solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y aseguró sentirse orgulloso de sus raíces.
Fuente: Sport
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