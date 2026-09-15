Telefónica pagará 1.650 millones a Dazn por tener toda LaLiga en Movistar Plus hasta 2032

Telefónica se confirma como el rey del fútbol en televisión. La teleco se asegura emitir en Movistar Plus, su plataforma audiovisual, todos los partidos de la Liga hasta 2032. Telefónica pagará a Dazn 1.650 millones durante las próximas cinco temporadas para poder retransmitir íntegramente todos los encuentros de cada jornada de Primera División. En el último concurso de derechos convocado por LaLiga ambas compañías se repartieron los lotes en liza para cinco años, adjudicándose la emisión de cinco partidos por jornada cada una. Ahora Telefónica blinda su oferta integral de fútbol en TV sumando los cinco encuentros con que se hizo Dazn.

El contrato entre ambas operadores no es bidireccional, no es recíproco. Esto es, Telefónica podrá emitir los cinco partidos de cada jornada de LaLiga que se adjudicó Dazn para las temporadas entre 2027 y 2032, pero Dazn no hará lo mismo con el paquete de cinco partidos en manos de Movistar Plus. Y el acuerdo, además, no es exclusivo, por lo que Dazn podrá revender los derechos que consiguió a otras operadores (como ha sucedido con anteriores adjudicaciones, en las que Dazn también ha alcanzado acuerdos con Orange).

Telefónica pagará Dazn un precio medio de 330 millones de euros por temporada, un 18% más que los 280 millones pactados en el anterior acuerdo comercial entre 2022 y 2027. Pero entonces el acuerdo comprendía los partidos de sólo 35 jornadas, y en esta ocasión incluye íntegramente las 38 de la competición liguera por las diferentes condiciones del concurso convocado por la asociación comandada por Javier Tebas.

Oferta total de fútbol

Telefónica y Dazn se adjudicaron el pasado noviembre a partes iguales los derechos de TV de LaLiga para el ciclo 2027/32, quedándose con cinco partidos por jornada cada una. El concurso se cerró con un incremento del precio hasta 1.050 durante por temporada (frente a los 990 millones por año de la anterior licitación), hasta un total de 5.250 millones por las cinco. Telefónica pagará a los clubes de LaLiga 2.635 millones y Dazn pagará alrededor de 2.615 millones.

Movistar Plus abona por sus paquetes propios cerca de 527 millones por temporada, lo que, sumados los 330 millones acordados ahora por Dazn, elevan el importe total desembolsado por Telefónica por LaLiga hasta los 857 millones. Los clientes de Movistar Pus verán pues los partidos a través de dos vías distintas: cinco de ellos a través del tradicional canal de fútbol de Movistar y los otros cinco a través de la OTT británica o los canales lineales de Dazn, integrados en la plataforma de Telefónica, y que la operadora también comercializará por separado.

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Telefónica consigue blindar su oferta total del fútbol en Movistar Plus en los próximos años. A todos los partidos de LaLiga ahora asegurados, la teleco también se adjudicó hace unos meses los derechos para la emisión en TV de la Champions League y del resto de competiciones europeas masculinas de la UEFA entre las temporadas 2027/28 y 2030/31. El importe total que pagará la teleco española por las competidiciones europeas asciende a 1.464 millones de euros, a razón de 366 millones por cada una de las cuatro temporadas.

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