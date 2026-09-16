El delantero Karrikaburu la lía tras un accidente por una gran tasa de alcoholemia y ahora se juega pena de cárcel

Jon Karrikaburu se ha metido en un serio problema fuera de los terrenos de juego. Quien fuera internacional sub 21 y una de las promesas más llamativas de la cantera de la Real Sociedad no está terminando de encontrar su sitio en esto del fútbol. El delantero del Burgos CF, de 23 años, fue detenido el pasado domingo por un presunto delito contra la seguridad vial después de dar 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en una prueba de alcoholemia. Una cifra que supera el umbral de 0,60 mg/l a partir del cual la conducta entra en el ámbito penal.

Los hechos, que fueron adelantados por Navarra.com, tuvieron lugar durante la tarde del domingo 13 de septiembre. Todo comenzó sobre las 18:15 horas, cuando un vehículo propiedad del futbolista sufrió una salida de vía en la N-121-A y quedó inutilizado. Según publica dicho medio, el jugador no estaría conduciendo el coche accidentado a pesar de ser el dueño del mismo, sino otro de los presentes. Otra de las personas que viajaba en él asumió la conducción y dio negativo posteriormente en la prueba de alcoholemia.

Caso a investigar gracias al aviso de un policía de paisano

El problema para el futbolista llegó después. Tras el siniestro, otro vehículo abandonó la zona y realizó una maniobra antirreglamentaria que llamó la atención de un agente de la Policía Municipal de Pamplona que se encontraba de paisano. Su aviso puso en marcha a las patrullas y la Guardia Civil acabó localizando el turismo poco después.

Al volante se encontraba Karrikaburu. Los agentes le practicaron entonces las correspondientes pruebas de alcoholemia, con un resultado de 0,73 mg/l de aire espirado. El delantero queda así investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y el atestado será remitido al Juzgado de Pamplona para la celebración de un juicio rápido. Ahora una de las cosas que tendrán que confirmar es si el coche en el que fue cazado estaba también a su nombre... o el asunto se le puede complicar bastante más.

Karrikaburu, lamentando una ocasión fallada con la Real Sociedad / EP

La cárcel, entre las penas posibles... nada más marcar su primer gol

La tasa registrada coloca al jugador del Burgos en terreno penal. El Código Penal establece para quien conduce superando los 0,60 mg/l una pena de prisión de tres a seis meses, aunque esta no es la única posibilidad y sería algo remoto. También se contempla una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. A todo esto, eso sí, hay que sumarle que necesitará un chófer durante un periodo entre uno y cuatro años al serle retirado el permiso de conducir.

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Lo peor es que el incidente llega justo después de su primera titularidad de la campaña con el Burgos, donde fue la estrella del duelo al marcar un gol y asistir en otro en la victoria de los suyos en El Plantío ante el Ceuta (3-1). Y unos pocos días antes de cumplir 24 años. El navarro debe volver a encontrar su sitio tras salir de la Real Sociedad en diferentes cesiones a Leganés, Alavés, Andorra y Racing de Santander antes de comenzar esta nueva etapa en el Burgos como jugador en propiedad hasta 2028.