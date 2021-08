Definió Eduardo Galeano el fútbol como «Un ritual de sublimación de la guerra, donde once hombres de pantalón corto son la espada del barrio, la ciudad o la nación». Uruguay no entiende otra forma de respirar la vida que no sea dándolo todo en cada momento, ya sea para conseguir la gloria como para nadar y acabar naufragando en la orilla. Todo en el idioma charrúa es negociable, menos el esfuerzo. De otra manera no se entendería que esta pequeña nación, con algo menos de tres millones y medio de habitantes, haya brindado la oportunidad, al mundo entero, de disfrutar del talento en esencia. Suya es la gran sorpresa futbolística del siglo XX: el Maracanazo. Esa parte de la historia en la que el Dios del fútbol, en su máximo esplendor, bajó hasta el ilustre estadio para aguarle la fiesta a la Brasil de Pelé y truncar sus planes de levantar la Copa del Mundo 1950 ante su gente.

Desde entonces, centenares de buenos futbolistas han ido forjando la historia de este pequeño país en el deporte rey: desde Enzo Francescoli hasta el propio Diego Forlán, pasando por jugadores que hoy día copan todas las miradas en el universo fútbol como Luis Suárez, Edinson Cavani o Fede Valverde. Causa de ello es la gran política formativa e impulso que, desde el país, dedican al fútbol base y, por ello desde la Federación Uruguaya de Fútbol siempre se ha tenido al COTIF como una de las competiciones principales a la hora de planificar el crecimiento de las categorías inferiores de su selección. Seis veces han participado en el torneo de l’Alcúdia (1996, 1998, 2002, 2003, 2008 y 2018), siempre con resultados muy positivos y ganándose la admiración de todos los asistentes. Su mejor registro lo cosecharon en la edición de 2003, en la que un gran combinado capitaneado por nombres como Maximiliano Pereira o Gonzalo ‘El Chory’ Castro consiguió consagrarse como campeón tras vencer 1-0 en la final a Ucrania.

En total, más de 30 han sido los futbolistas uruguayos que, tras pasar por el COTIF, han defendido la camiseta celeste absoluta en torneos internacionales entre los que destacan Gustavo Munúa, Mario Regueiro, Martín Silva, Néstor Fabián Cannobio o Carlos Diogo, entre otros.