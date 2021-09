El CTA ha entregado los premios Vicente Acevedo a los mejores árbitros de las temporadas 19/20 y 20/21 aglutinando los de dos ejercicios ya que debido a la pandemia la pasada campaña no se pudo celebrar la gala de entrega, y tanto el mejor árbitro como el mejor asistente del pasado curso son valencianos. Se trata de Toño Mateu Lahoz y Pau Cebrián Devís. Velasco Carballo, ha asegurado que de trata de "un reconocimiento a la labor de una temporada, de muchos entrenamientos, partidos, viajes... ser nombrado el mejor es para darle valor". Mateu se ha mostrado reivindicativo tras recibir el premio: "Me siento un apasionado del mundo del fútbol. Sé que nosotros estamos al servicio del fútbol y que no paramos de dar pasitos para dar nuestra mejor versión, y la damos siempre en equipo. Esto de alguna forma refuerza lo que sabes que puedes hacer bien, porque tenemos que hacer hincapié en lo que hacemos bien ya que siempre se nos suele criticar por nuestros errores y sabemos que nuestros errores nos ayudan a mejorar". Por su parte Pau ha mostrado su agradecimiento: "Es una recompensa a todo el trabajo y un premio a todo el equipo y lo que es la plantilla arbitral. Venimos aquí a disfrutarlo y acompartirlo con los compañeros" También se ha elegido a los mejores en Primera Iberdrola y LaLiga SmartBank.

En la temporada 2019/2020 los premiados son:

Primera División

Mejor árbitro: José María Sánchez Martínez

Mejor árbitro asistente: Alfonso Baena Espejo

Segunda División

Mejor árbitro: Jorge Figueroa Vázquez

Mejor árbitro asistente: Rubén Porras Rico

Primera Iberdrola

Mejor árbitra: Ainara Acevedo Dudley

Mejor árbitra asistente: Eliana Fernández González

En la temporada 2020/2021 los premiados son:

Primera División

Mejor árbitro: Antonio Mateu Lahoz

Mejor árbitro asistente: Pau Cebrián Devis

Segunda División

Mejor árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Mejor árbitro asistente: Alejandro Estevez Iglesias

Primera Iberdrola

Mejor árbitra: María Dolores Martínez Madrona

Mejor árbitra asistente: Matilde Estévez-García Biajaku