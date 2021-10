Era el 21 de marzo de 2021 y en la rueda de prensa posterior a jugar en el Wanda Metropolitano, Abelardo, entonces entrenador de un Alavés que estaba inmerso en una profunda crisis deportiva, fue cuestionado por la ausencia de Lucas Pérez y respondió: "El foco está en mis jugadores, en el valor, el coraje y al compromiso de mi equipo, y quien no quiere darlo no merece estar aquí". El 5 de abril el discurso subía de tono: "Creo que hay un jugador que no se ha identificado con el club, que me ha faltado al respeto a mí y a los compañeros. Entonces yo ya sé de su calidad futbolística pero por encima d todo tiene que haber una disciplina, pero no soy tonto, no voy a tirar piedras a mi tejado y dejar fuera a un jugador de la calidad de Lucas por razones que han sido muy meditadas y no es un calentón.

Lucas, una vez destituido Abelardo, volvió a jugar con Calleja y se mostró dolido: "No me alegro de de la destitución de Abelardo. No contaba conmigo porque pensaba que había faltado el respeto tanto a él como a mis compañeros, pero eso no es verdad. He hablado con los capitanes y me han dicho que no lo han sentido (...) Nunca me comentó nada de falta de respeto antes de decirlo en público (...) La última vez que hablé con él fue después del partido ante el Betis, que no jugué. De ninguna manera me comentó nada de falta de respeto antes de decirlo en público. Él me comentó que me veía desanimado, a mí no me salían las cosas en el campo, y luego todo lo que se ha hablado me afecta y a mi familia. De ahí a yo haber cometido un acto para castigarme con un expediente, es otro paso. No sé por qué motivo lo hace ver así en la prensa".

Sergio Fernández, director deportivo babazorro, ya en verano admitió que durante la temporada hubo "momentos en los que se distorsionó la realidad" y que "de manera extraña este año se tocaron temas que no eran ciertos y que han alimentado desapego entre las personas que convivimos en el día a día". El director deportivo parecía referirse a algunos debates de índole extradeportivo que trascendieron y que contaminaron el ambiente de un equipo que acabó logrando la salvación, pero ya con Calleja.