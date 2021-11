Apenas una semana después de que Vicente Parras, técnico del Alcoyano, matizase que "esto no es una guerra del Alcoyano contra el estamento arbitral" cuando días antes había dicho que los árbitros estaban "jugando con mi trabajo y el de mis jugadores", José Luis González, director deportivo del Alcoyano, ha vuelto a echar leña al fuego apuntando que con otro nivel arbitral dentro de la Primera RFEF su equipo estaría mejor posicionado en la clasificación e hizo hincapié en los tres últimos arbitrajes: "Lo del gol anulado el domingo frente al Algeciras es vergonzoso, por no hablar de las dos expulsiones contra el UCAM Murcia y Barça B. Solo pido que nos traten como a los demás equipos, que no nos den pero que tampoco nos quiten como nos está pasando. Con otros arbitrajes los 14 puntos actuales se quedan cortos", finalizó.

El director deportivo Señaló que su equipo debe afrontar la visita del domingo al campo del líder Villarreal B "sin presión" consciente del buen momento de juego y resultados que atraviesan los de Vicente Parras y con la máxima de que "tenemos más que ganar que perder" en este encuentro.

González, que cumple tres temporadas en el cargo y ha sido armador de este equipo que ha pasado consecutivamente desde Tercera División hasta Primera RFEF, consideró "adecuada" la media de puntos que lleva el Alcoyano en este primer tercio de competición y concede "mucho valor" al hecho de que el equipo solo haya cedido dos derrotas en diez partidos.

"Estamos en el buen camino para alcanzar el objetivo que nos propusimos a principio de temporada, que no es otro que la permanencia. Si luego nos cae algo más, será bienvenido pero lo primordial para el club este año es seguir otra temporada donde estamos y consolidarnos en una categoría como la Primera RFEF, que ya se ha visto que tiene mucho futuro e irá a más a medida que pase el tiempo", explicó.

El director deportivo del Alcoyano no olvidó la última visita el año pasado donde los de Vicente Parras cayeron 3-0 en el peor partido del equipo en toda la competición. "Fue al principio, el equipo venía de jugar miércoles y domingos y estaba sin gasolina y lo pagamos ante un equipo como el Villarreal B. Sería bonito podernos quitar la espinita de aquello con un buen partido y llevándonos los tres puntos", reflexionó.