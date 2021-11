David Cubillas, atacante del Castellón que fue el primer positivo -y único oficializado- de la plantilla del CD Castellón, ya ha dado negativo, lo que le ha posibilitado empezar a salir de casa para hacer algo de trabajo fuera de su domicilio. El atacante, en declaraciones a Castellón Plaza, describe cómo ha sobrellevado la enfermedad "Tuve cuatro días malos de fiebre y malestar general, pero a partir de entonces me he ido recuperando y el lunes pude volver a salir a la calle. Empecé a notar síntomas un jueves por la noche y di positivo el viernes antes del partido en Algeciras. Aun llevando todo el control me contagié, no sé dónde ni cómo ni cuándo, pero fue en un momento en que el equipo estaba en dinámica súper positiva y ascendente y yo también me encontraba muy bien haciendo goles".

Habla el único positivo del CD Castellón oficialmente identificado El futbolista cuenta las horas para reaparecer junto al equipo: "He salido a andar y a correr un poquito y no me noto nada diferente simplemente un poco de congestión, por tanto, quiero pensar que cuando me ponga las botas no notaré nada raro, espero que el cuerpo se habitúe lo antes posible al trabajo diario", señala sobre la vuelta el máximo goleador albinegro. Preguntado por el resto de compañeros afectados por este brote señala: "Por lo que tengo entendido la mayoría de los que han dado positivo han estado bien y esperan que este lunes o martes podamos estar juntos otra vez. Sé que la gente está trabajando en casa y hace lo que puede, convencidos de que esto es solo un obstáculo para volver con más fuerza".