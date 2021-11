Salva Ruiz, lateral izquierdo del CD Castellón natural de Albal y formado en las categorías inferiores del Valencia, ha analizado los dos primeros días de trabajo con el grupo después de la vuelta a la normalidad tras el brote de COVID: "Yo al equipo lo veo muy bien. Con muchas ganas de volver a los entrenamientos. Tenía ganas de volver al verde y está trabajando bien, si cabe incluso con más ilusión que antes del brote...".

Para Salva las dos semanas de interrupción de la actividad grupal no tienen que truncar la buena dinámica que tenía el equipo antes del contratiempo ya que está convencido de la capacidad del cuerpo técnico para llegar al próximo choque ante el Betis Deportivo en condiciones óptimas: "Es difícil el trabajo individual en casa. Es complicado hacerlo lo más parecido posible a los entrenamientos, pero sí que es verdad que tenemos un buen grupo de trabajo en lo que es el cuerpo técnico y creo que vamos a estar perfectamente preparados para el sábado, y como te he dicho veo al equipo trabajando muy bien. Tenemos una semana larga para preparar el partido. Es un reto bonito. Es importante intentar que no pare la racha y seguir sobre todo con las mismas sensaciones e intentar que el grupo no decaiga después de este parón porque se estaban haciendo muy bien las coasa y hay que seguir ese camino".

Por último, cuestionado por la importancia de la afición en ese próximo encuentro, Salva ha intentado concienciar a la hinchada de la importancia de su apoyo: "Yo creo que la gente tendrá muchas ganas después de tanto tiempo entre comillas sin ir a Castalia y necesitamos del aliento de la afición como siempre hace y seguro que con su apoyo conseguiremos los tres puntos".