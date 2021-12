La vacunación parece haber aplacado la mayoría de problemas graves de salud derivados de la pandemia de COVID en aquellos lugares en los que el porcentaje de inoculados es elevado y, pese a la aparición de la variante Omicron y del aumento de contagios y restricciones o medidas en los últimos días, es cierto que en España poco a poco se había ido recuperando la normalidad. Sin embargo, en otros países la situación sigue siendo preocupante. El virus ha afectado en el ámbito sanitario, pero incuestionablemente también en el social y el laboral, también para aquellos profesionales del fútbol que sin ser de máximo nivel se ganaban la vida fuera de nuestras fronteras. El COVID ha cerrado puertas que afectan directamente un buen número de técnicos valencianos.

Dani Castellanos, técnico deportivo superior en fútbol natural del barrio de Benimaclet, estaba trabajando como asistente del también español David Escandell en el Atlético Pantoja, equipo de la primera división de República Dominicana, hasta que llegó el fatídico mes de marzo de 2020. Como narraba en su día a SUPER la decisión de regresar a España la tomó "cuando veo que las cosas aquí se ponen muy feas. Cuando se declara el estado de alarma, se cierra todo, mi hermano que tiene una empresa tiene que hacer un ERTE y me doy cuenta de que las cosas empiezan a complicarse. Allí la situación era comparable a la de España cuando en China explosionó todo y aquí no se sabía. Cuando se declaró el estado de alarma en España, allí en República Dominicana había oficialmente 200 casos y no le daban la importancia que le debían dar...". Desde entonces hasta hoy un proyecto en un club local y actualmente a la espera mientras prosigue con su formación: "He recibido una oferta del extranjero, es verdad, pero las condiciones de todo tipo no son las mismas que las que había antes de todo esto. Son proyectos mucho menos serios".

Así puso Dani lo que creía que era un punto y seguido su periplo fuera de España y que no era el primero para él, ya que anteriormente estuvo también en dos aventuras de fútbol base en China en etapas distintas y curiosamente allí coincidió en alguna ocasión con 'Koke', otro de los afectados. Jorge Gallego Vicente 'Koke' trabajaba también como técnico en el gigante asiático hasta que en diciembre de 2019 volvió a casa, a València, para pasar las fiestas... y ya no regresó a China: "Me vine diez días en Navidad y el 7 de enero tenía el vuelo de regreso a China. Fue entonces cuando en Wuhan estalló el problema, que todavía no había llegado a Europa. Hablaba con la empresa y con el club local, y primero me dijeron que esperara una semana porque había problemas de vuelos y de entrada, luego me dijeron que a la otra y al final no avanzábamos". Koke, también técnico natural de València nivel 3, trabajaba en un proyecto conjunto de LaLiga con Dalian Yifang (el club en el que estaba Rafa Benítez) en representación del Villarreal CF cuyo objetivo conjunto con la empresa Wanda era implantar la metodología del fútbol base en China. Era un proyecto a cinco años vista. Hasta cuatro meses estuvo trabajando desde València hasta que la situación se hizo insostenible y esa puerta ya no se volvió a abrir. Actualmente es Director de Metodología en la escuela del CFB Ciutat de València y al mismo tiempo dirige a dos de sus equipos de base.

Sus casos, los de Dani y 'Koke', guardan similitudes también con el de Rafa Vendrell aunque él, más que verse obligado a venir, directamente no pudo iniciar un proyecto cuando ya estaba totalmente cerrado. Rafa, pese a su juventud, ya ha desempeñado tareas de entrenador en una larga nómina de países como Noruega, Holanda, Egipto, Perú, Grecia, Portugal y Colombia logrando una formación ecléctica que inició en las inferiores del Levante UD. El 28 de marzo de 2020 tenía los vuelos para irse a Colombia para empezar a trabajar en la academia de fútbol base Eagles Academy, en Barranquilla, y la crisis en España estalló el 13 de marzo de 2020.

Aquello hizo que todo se paralizase, pero es que además, como el afirma y lo hace desde la experiencia de quien ha estado en siete países distintos, "ahora las opciones de salir se han minimizado por tema económico, de vuelos, de seguridad relacionada con la pandemia fuera...". Al final un club local fue el gran 'beneficiado' de todo aquello ya que actualmente Rafa es el coordinador de fútbol 11 del FBCD Catarroja, donde también entrena al juvenil A de Liga Nacional con el que brillantemente ha encadenado dos ascensos, si bien las alternativas para volver a salir al extranjero con mínimas garantías prácticamente han desaparecido para él igual que para el resto.

Por regla general es a técnicos de un perfil medio a los que está afectando de forma mayoritaria el proceso, si bien es otros con dilatada experiencia como pueda ser el preparador físico Miguel Peiró, que ha desarrollado su carrera en los últimos años fuera del territorio español después de haber pasado por clubes como Valencia CF, Celta, Atleti, CD Castellón o Levante UD, ahora permanece también en casa porque el mercado internacional se ha cerrado.