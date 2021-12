Cuatro futbolistas del Villarreal han recibido ya la llamada de sus combinados nacionales para disputar la Copa Africana de Naciones 2021. Chukwueze (Nigeria), Mandi (Argelia), Aurier (Costa de Marfil) y Boulaye Dia (Senegal) viajarán en los próximos días a sus respectivos países para incorporarse a la disciplina de sus selecciones y preparar así este importante torneo internacional, que se celebrará del 9 de enero al 6 de febrero en Camerún.

Inicialmente tenían que haber viajado ya este lunes, pero una circular de la FIFA en la que permite a los jugadores de las ligas europeas que se incorporen el próximo día 3 de enero y eso a su vez hará que los cuatro, a priori, puedan estar en el partido del día 3 de enero ante el Levante. De hecho ese partido se juega a las 19.00 y el sevilla, que juega a las 21,30 contra el Cádiz, ya ha recibido la confirmación de que podrá contar también con sus tres internacionales africanos.

El Villarreal es el club de LaLiga más perjudicado, ya que solo se acerca el Sevilla con tres convocados al descosido que le supone dichas cuatro ausencias al Submarino. En el seno de la entidad no queda otra que acatar una decisión que es mandato de la FIFA. El propio Roig no ocultó en la junta general de accionistas que «lo de la Copa África no nos gusta, ya que nos gustaría que se quedaran aquí. Es una obligación y no depende de nosotros. Sería ideal que se jugase en otras fechas».