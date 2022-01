El COTIF se ha convertido, con constancia y trabajo, en referente turístico español en el mundo. El torneo de fútbol que el próximo verano vivirá su 38ª edición en l’Alcúdia representó este viernes de nuevo a la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, cónclave necesario de exposición de los encantos del país al mundo. No todos pueden acudir a Fitur, pese a que todos quieren. Y el COTIF vuelve a ser elegido porque representa los valores deportivos, lúdicos y sociales que busca la Comunitat Valenciana para expandir su marca. Una de las personalidades destacadas que ha acudido a la cita en IFEMA ha sido el ex seleccionador Vicente del Bosque, quien, además, ha sido nombrado presidente de honor del torneo. El COTIF ha tenido en la figura de Del Bosque, desde hace más de dos décadas, a uno de sus principales embajadores por todo el mundo. Este reconocimiento destaca, a partes iguales, tanto su valor futbolístico como su apuesta por el fútbol de cantera y su crecimiento.

Homenaje a Maradona

El trofeo es un referente deportivo a nivel mundial. Así lo afirmó Eliseu Gómez, presidente del COTIF, en la puesta de largo de este torneo, que en su edición de 2022 repetirá como gran exponente de fútbol de cantera, citando a selecciones de todo el universo fútbol y conservando su carácter global: “Estamos convencidos de la línea a seguir. La seguiremos y continuaremos creciendo para traer lo mejor a l’Alcúdia. Los jugadores saben de la magnitud de la competición y dan lo mejor de sí. Eso nos hace únicos. Por eso todos los jugadores recuerdan luego que forman parte de la generación COTIF”. Gómez ha confirmado algunos de los combinados nacionales que acudirán a la cita de 2022: Argentina, Uruguay, Marruecos, Arabia Saudí y la India. El presidente, ante la posibilidad de que, este año sí, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) pueda venir a España, anunció un sentido homenaje a Diego Armando Maradona.

En la misma línea, el ex alcalde de l’Alcúdia Paco Signes ha destacado el papel del COTIF a la hora de proyectar todas las posibilidades que l’Alcúdia puede ofrecer al mundo desde sus inicios: “Recuerdo el primer torneo, en 1984, cuando formamos el campeonato como un impulso al fútbol base, en un ambiente de multiculturalidad, deportividad y fraternidad entre todos los países participantes. Han pasado 38 ediciones. No son pocas. Pese a ello, se mantiene la esencia del primer día, porque sabemos que quien pierde sus raíces, pierde su identidad”.

Un gran reclamo turístico para la Comunitat Valenciana y, en particular para este pueblo de la Ribera. A la edición de 2021, todavía con restricciones derivadas de la pandemia, acudieron miles de personas, disfrutando de un extraordinario ambiente y espectáculo y llevándose de l’Alcúdia una imagen de vanguardia deportiva, lúdica y educativa: “Es necesario poner en valor el deporte turístico. Y ello el COTIF lo ha hecho muy bien siempre. No solo es la gente que participa en el campeonato, sino, además sus familias. Lo que se ha conseguido durante estos años no se consigue de la nada. Detrás hay mucho trabajo e intención de hacer grande nuestra tierra. Las instituciones siempre estarán ahí para ayudar a este gran proyecto”, así lo ha definido el Director General de Turismo de la Comunitat Valenciana, Eric Campos.

Argentina, India y Marruecos, en el Cañamás femenino

Evidentemente, también ha sido protagonista el fútbol femenino, categoría que, desde su creación, en el año 2012 ha puesto sobre el césped de ‘Els Arcs’ a las mejores jugadoras de la historia. Sin ir más lejos, a la vigente ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, quien ha levantado dos veces el título del COTIF Femenino Cañamás: una con el Levante UD en 2012 y otra con el FC Barcelona, en 2014. En ambas ediciones se alzó con el trofeo de mejor jugadora.

La futbolista blaugrana será también homenajeada durante este año. El coordinador de fútbol femenino del torneo, Demetrio Escribano ha puesto en valor el papel de igualdad entre hombres y mujeres que realiza la organización: “Año a año hemos visto cómo el fútbol femenino nos ha dado mucho valor añadido. Hemos ayudado muchísimo a la igualdad”. Escribano ha adelantado tres de las selecciones que en el verano de 2022 volverá a dotar al COTIF Femenino de internacionalidad: Argentina, India y Marruecos. Multiculturalidad y mucha calidad para iniciar un año muy especial. Todo ello con la promoción al mundo que ofrece Fitur.