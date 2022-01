Toni Gabarre, el primero de los dos fichajes en el mercado invernal del Alcoyano, ha comparecido ante los medios tras una semana entrenándose con su nuevo equipo y antes de su posible debut frente al Castilla: "Vengo con una intención clara que es recuperar las ganas de disfrutar del fútbol, de volver a jugar. Ha sido medio año complicado y diferente, para mí, he jugador poco y he de recuperar minutos. Y vengo a sumar porque tiene un vestuario increíble con opciones de hacer algo importante".

El futbolista ha recordado su primera etapa en Alcoi hace años y matiza que ahora es un jugador diferente: "Es cierto que estuve hace siete años, pero la situación es diferente. Me faltaba experiencia que tengo ahora. Yo salía de un filial y necesitaba saber lo que era el fútbol, con gente veterana y ahora después de ocho años tengo una experiencia y una veteranía que me permiten aportar más cosas al equipo. Creo que puedo aportar mucho desahogo en la salida de balón, creo que dentro del área puedo aportar goles y más con buenos centradores, y vais a ver a un delantero que lo deja todo en el campo y muy competitivo".

Uno de sus objetivos, ya que se trata de un atacante, es ver puerta: "Estuve malacostumbrado anteriormente a meter bastantes goles. Ahora si que es verdad que llevo una temporada sin meter y me ha afectado. Espero que a partir de ahora me entren todos".

Respecto a su estado de forma y sus opciones de jugar, se ve apto: "Cogí COVID a final de 2021, estuve ocho o diez días parado, luego volví un viernes y apenas me entrené. Junté dos semanas sin entrenar y eso se nota. Sí que es verdad que hacía por mi cuenta, pero no es lo mismo. Eso es lo que me falta, pero desde que llegué el viernes trabajando y entrenando toda la semana haciendo un poco más que el resto y la verdad es que me encuentro perfectamente y creo que estoy para que el míster me pueda utilizar los minutos que quiera".

Gabarre es consciente de que el partido ante el Castilla es importante: "Por lo que he oído creo que es un partido muy importante para volver a la liga. Lo de la la Copa ha sido como un sueño, pero se ha acabado. Hay que hacer sufrir al Castilla y aprovechar nuestra armas".