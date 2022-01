Vicente Parras, entrenador del CD Alcoyano, no ha dejado pasar la oportunidad de denunciar la actitud de algunos aficionados de El Collao durante los últimos partidos. Casualmente Real Madrid en Copa del Rey y RM Castilla en Primera RFEF han visitado Alcoi recientemente y de manera consecutiva.

El técnico se quejó principalmente de la cantidad de aficionados madridistas en El Collao durante el partido de Copa del Rey y que estos festejaron los goles del equipo de Carlo Ancelotti. Sin embargo Parras también ha apuntado que se repitió la misma escena en el duelo contra el Real Madrid Castilla.

"Ya no me gustó el día de Copa. Entiendo que los partidos de Copa se aprovecha para que venga mucha afición del rival y no me gustó cuando metieron el 1-2 media grada se levantó ahí en el lateral. Hoy ha habido un par de jugadas de regates del chaval este que es tan bueno que tienen ahí arriba que he escuchado "¡Uh! ¡Oh!" y digo: ¿Esto qué co*** es? Esto es El Collao. Creo que vamos a tener que controlar un poquito la zona en la que vendemos las entradas. Por lo menos detrás de mí que no me los pongan, que me los pongan bastante lejos porque igual no me aguanto un día, sabes. Entiendo la admiración y soy el primero que admiro a los jugadores del Madrid que vinieron o del Barça, pero a los primeros que admiro son a mis jugadores. Entonces escuchar un "¡Uh! ¡Oh!" cuando mi jugadores está detrás corriendo para recuperar el balón, pues no me ha gustado, sinceramente"