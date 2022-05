El tercer grupo de la Preferente Valenciana está siendo marcado por una controvertida situación normativa, en la que el Aldaia podría salir perjudicado y que desestabilizaría tanto el Play-Off de ascenso como la lucha por no descender. El equipo aldaiense se encuentra a expensas de si la FFCV acepta las alegaciones del Canals por una alineación indebida, aún por presentar más allá de que exista una reclamación, que, según apunta el líder de la categoría, carecen de fundamento. Mario García, jugador del primer equipo y entrenador del Cadete del Aldaia, fue sancionado en calidad de técnico una semana antes ante el Torrent, y siete días después, fue alineado en el partido que se disputó el pasado sábado frente al conjunto de la comarca de La Costera.

El club del sur de la provincia de València considera que el futbolista en cuestión no tuvo que jugar en la jornada posterior a su expulsión como entrenador. Sin embargo, el Aldaia, que ha sido avisado por el Canals de que llevarán a cabo las alegaciones correspondientes, considera que la sanción no tiene que ir a la persona, sino a una de las dos fichas que tiene y que son independientes dentro de las funciones que hace en el club, además de ser totalmente injusta. El castigo, tal y como afirman desde la zona oeste del área metropolitana de València, debe corresponder a sus funciones como técnico y no como jugador. Además, en la resolución del comité del encuentro de Cadetes entre Aldaia y Torrent aparece su sanción, mientras que en la de Preferente no.

Sin embargo, la resolución tardará en abordarse y no se decretará esta semana, ya que todavía se tienen que presentar alegaciones. Pese a ello, en el caso de que hubiese sanción, el Aldaia, que venció el choque al Canals por 3-1, perdería los tres puntos, tendría una reducción de otras tres unidades, al rival se le daría el partido por ganado y la clasificación sufriría alteraciones. El Canals, que pugna por no bajar de categoría, adelantaría al Enguera, que empató su partido contra el Castellonense, y lo volvería a meter en el abismo del descenso. Y el Aldaia, por su parte, caería hasta posiciones que le complicarían su disputa del Play-Off de ascenso, a falta de dos jornadas por jugarse.