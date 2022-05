Salva Yago, el nuevo responsable del cargo de Metodología y Tecnificación del Torrent CF, asume el desafío de llevar al equipo donde se formó y creció como futbolista y como entrenador, con la finalidad de estar a la altura de la ambición del club de su localidad. Un reto al que espera responder con la exigencia que supone, pero con la ilusión de que sus conocimientos futbolísticos se plasmen sobre el césped de San Gregorio. Sin embargo, su sentimiento y afinidad por un conjunto que lleva en su corazón.

«Es el reto más importante que he tenido desde que empecé en el fútbol con siete años. Es un desafío brutal por lo que implica a nivel del club de mi ciudad, de mi club, en el que me he formado deportivamente y por lo que implica el trabajo en sí, que es un trabajo muy estimulante. Estoy tranquilo, pero a la vez tengo ganas de hacer muchas cosas. Quiero comenzar ya», comentó el técnico a SUPER, agradecido con la confianza que le transmitió desde el primer minuto el Torrent mediante un mensaje de «responsabilidad, de ganas de crecer e ir hacia arriba». Pero sobre todo, con un objetivo claro. «La idea es intentar acercarnos al profesionalismo en todos los niveles».

Aún en una nube por el nuevo cargo que atesora, Salva Yago, quien espera a que se cierre la temporada para empezar a trabajar, tiene claro cuál es el camino a seguir. «Lo que se me demanda es que vayamos todos en la misma dirección. Que los más de 40 equipos que forman el Torrent tengan una identidad propia, tanto de juego como de comportamientos.

Que seamos fieles a unos valores desde la historia y las raíces del club. Hay que agarrarse a eso. Y a partir de eso, ayudar a los entrenadores a que sean capaces de transmitirlo a los jugadores. Tienen que crecer a partir de ahí, un crecimiento personal adecuado a nuestro perfil ideal de jugador». Todo, después de seis años en la escuela del Levante, donde su periodo como entrenador fue contextualizada en un aprendizaje constante.

Una de las especialidades que tiene el fútbol y que buscará plasmar en su nueva etapa. Era una dimensión muy grande, el salto es abismal. Lo que más me sorprendió fue la formación continua. No te dejan de formar. Cuanta más formación tengan los entrenadores más formación tendrá el jugador. El objetivo es formar futbolistas profesionales», comentó el valenciano.

Sin embargo, no quiere mirar más allá, aunque el futuro que visualiza a corto plazo es ilusionante para un Torrent que no quiere tener techo. «Me gustaría, simplemente, en cinco meses entrar una tarde al campo y que se vea ambiente de fútbol y buen trabajo. A corto es lo que me gustaría ver», finalizó, feliz y orgulloso, Salva Yago.