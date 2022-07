Llegamos al centenario del club. A nivel personal y profesional, ¿cómo afronta usted estas fechas tan especiales para la entidad albinegra?

Llegamos al centenario y quien nos lo iba a decir cuando nosotros aterrizamos en junio de 2017. Entramos en unas circunstancias muy críticas para la supervivencia del club y nos marcamos el propósito de salvar la entidad y de hacer nuestros mayores esfuerzos para transformar el Castellón para el centenario. Podemos decir que el objetivo se ha cumplido.

¿Qué supone para la ciudad que en estas fechas el Castellón vaya a cumplir 100 años de vida?

El centenario del CD Castellón, como también institución referente de la provincia, es motivo de orgullo y satisfacción tanto para los orelluts como para la sociedad en general. No se entiende la sociedad de Castellón sin el club ni viceversa. Han ido 100 años yendo de la mano y se ha vivido conjuntamente todo tipo de circunstancias habidas y por haber.

De todos los momentos de la historia del Castellón, sea o no como presidente, ¿con cuál se quedaría?

Hay muchos momentos. Uno es el nacimiento. Estamos celebrando el centenario porque un 20 de julio de 1922 se fundó el Castellón. A partir de ahí, ha acontecido mucho, desde grandes glorias hasta serias dificultades. Cuando hemos estado en el fútbol profesional, se ha sido un referente del fútbol a nivel nacional, donde la cantera ha sido siempre un estandarte. En la actualidad, cuando se estaba al borde de la liquidación, se consiguió estabilizar la identidad y dar un nuevo impulso, llegando a acceder de nuevo al fútbol profesional en tiempos del COVID. Ahora estamos en la 1ª RFEF, una categoría nueva y muy competitiva, trabajando para devolver en cuanto antes al Castellón a la LFP.

Cuando llegaste al club, el gran objetivo era la salvación de la entidad. Dadas las circunstancias, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cambiaría algo de su forma de actuar?

Todos tenemos que hacer siempre examen de conciencia. En estos cinco años hubo situaciones muy buenas y otras que no lo han sido tanto. Al final uno se tiene que quedar con el “todo”. Al echar la mirada atrás y analizar lo que ha acontecido en este trayecto tan apasionante, tratas de quedarte con una lectura amplia. Traíamos un primer objetivo, se ha cumplido y a partir de ahí todo es susceptible de mejorar, pero también de empeorar. Hay que celebrar las cosas buenas que se han hecho y aprender de los errores que se hayan cometido en el día a día, que ayudan a tomar futuras decisiones en positivo.

¿Qué espera de esta temporada del centenario para el Castellón? ¿La afronta con optimismo?

Totalmente. Independiente de estar todavía configurando la plantilla, tengo la firme convicción de que va a ser una temporada apasionante para el Castellón y para el fútbol en general, después de que el COVID vaya quedando atrás. La afición también estoy seguro de que va a responder, como siempre lo ha hecho y más en su centenario. La máxima celebración sería lograr el ascenso.

Ha costado arrancar, pero poco a poco se va perfilando el proyecto para esta temporada. ¿Hay motivos para que la afición esté entusiasmada y crea en el ascenso a Segunda?

Los va a tener. Estamos realizando un trabajo exhaustivo, con una apuesta muy fuerte ahora y que seguirá durante toda la temporada para tener un equipo lo más competitivo posible. Si es este año, mucho mejor que en el siguiente conseguir esa meta del ascenso.

El Castellón no llega en la mejor de las situaciones a su centenario, comparado con otras épocas de su historia. ¿Debe ser el punto de inflexión para encontrar definitivamente esa estabilidad deportiva?

Hemos puesto los cimientos, hay que seguir invirtiendo para pasar al siguiente nivel y estamos trabajando en ello. Así lo hemos hecho, con casi 5 millones de euros invertidos. Quiero recordar que hace un par de años estuvimos en Segunda. Cuando no se está en LFP, los clubes suelen ser deficitarios y exige fuertes inversiones durante el trayecto, donde los propietarios o los socios subsanen ese déficit. Creo que hemos dado esa estabilidad al Castellón, al margen de las dificultades que se dan, pero tenemos un club cada vez más consolidado.

A pesar de todo, la situación no debe de haber sido fácil de afrontar. Desde el apartado personal y profesional, ¿cómo convivió Vicente Montesinos con el apoyo de la gente y con los momentos más críticos?

Desde que llegamos, dimos un vuelco absoluto al club, con récord de socios estando en Tercera División, consiguiendo dos ascensos y en mitad de la lucha por uno de ellos llegó el COVID, donde el Castellón también se quedó solo. No pudimos disfrutar en Segunda a la afición, nuestro jugador número 12, y fue un déficit. A partir de ahí, con el descenso, quizás sí se apagó un poco la vela, y obviamente afecta a las personas produciendo desafección. Eso conlleva que este último año no haya sido de celebraciones por no alcanzar los play-off y que, en cierta medida, la gente esté desencantada. Es normal y como aficionado yo también lo entiendo. Lo importante es que los cimientos sean lo suficientemente sólidos para afrontar el futuro con más fortaleza. Al final, junto a la afición que siempre he dicho que es la que manda, lo revertiremos.

Además de la afición que es un factor importante actual del Castellón, le voy a preguntar por Pablo Hernández. ¿Qué opinión tiene de él?

Como presidente y como socio de Capital Albinegro, solo puedo tener palabras de elogio hacia él. Pablo Hernández se embarcó en el proyecto, invirtiendo inicialmente un dinero para salvar al club. Hasta hace un año estuvo en la máxima categoría del fútbol inglés, decidió volver a casa y para el Castellón ha sido un lujo. Independientemente de que el rendimiento no haya sido el máximo, aún le queda recorrido y estoy convencido de que veremos su mejor versión.

Un deseo para el futuro o un mensaje que quieras lanzar a la gente

Cuando llegamos en 2017 parecía un imposible para el Castellón. Con fortaleza y con el respaldo absoluto de la afición, hemos conseguido unos logros que están ahí, con dos ascensos. Hay un proyecto donde no es solo el primer equipo. Tenemos a la cantera en las máximas categorías, el amateur en 3ª RFEF compitiendo contra rivales que lo hacía el primer equipo hace cinco años y con una apuesta firme por el fútbol femenino… Para mí ha sido un lustro apasionante, con mucho trabajo detrás pensando en el club. Se puede, lo hemos demostrado, pero todavía falta mucho por mejorar. Estamos en el centenario y con más fuerza que nunca.