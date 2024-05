La Tercera RFEF es prepara per a un final dramàtic

La Tercera RFEF està roent mancant dues jornades per a la final de la temporada regular. Encara que l’Elx Il·licità ja siga el campió indiscutible i s’haja guanyat tal com Déu mana l’ascens directe a Segona RFEF, en les dues dates finals encara hi ha molt en joc en relació a la promoció d’ascens. I és que després de la disputa de la jornada 32 aquest dimecres, el Gandia ha ascendit al cinqué lloc, sent ara l’equip que marca els llocs de *playoff gràcies al seu triomf davant el Borriana que col·loca 47 punts en el seu caseller. Els mateixos que l’Utiel, que és sisé i va empatar a zero enfront del Castelló B. L’Atlètic Llevant, que va perdre davant el Soneja, cau a la setena plaça amb 46 punts. Els tres equips es disputaran l’anhelada cinquena plaça.

Jove Español, Ontinyent i Atzeneta té assegurada la seua presència en el playoff encara que les seues posicions podrien variar en funció dels resultats. En la part baixa de la taula també hi ha molta tela que tallar. Fins a sis equips es juguen encara la permanenci a. El Soneja va fer un pas de gegant amb la victòria davant el filial granota, encara que els seus 39 punts encara no salven a l’equip matemàtica ment. Els mateixos punts té el Torrellano, que va empatar en Patacona. 37 punts tenen Patacona i Castelló B, que no van passar de l’empat en els seus respectius partits aquesta jornada. Amb 36 i només un lloc per damunt de la zona roja està el Raig Iberut, que li va guanyar 3-0 al Silla per a dibuixar en el seu caseller 36 punts. Amb 34 punts i en llocs de descens queda l’Acer després de guanyar a l’Il·licità ahir per dos gols a zero. Per a la jornada 33 destaca un Atlètic Llevant- Gandia clau en la lluita per l’ascens. L’Utiel, per part seua , jugarà a casa davant el Soneja. En la zona baixa no hi ha cap duel directe però tots els partits estaran carregats de tensió i nervis per a tractar de salvar la categoria en un tram final de temporada dramàtic.