Adrián Dalmau, objectiu del Castelló per a la davantera

El CD Castelló ha aconseguit esta temporada el seu gran objectiu de tornar a l’elit del futbol espanyol després de molts anys intentant ascendir i ara es prepara per a ser un equip molt competitiu en Segona Divisió. El conjunt de Dick Schreuder mantindrà a jugadors clau de l’ascens, però també camina darrere de futbolistes que li puguen fer un salt de qualitat i ajudar a competir millor. En eixos paràmetres apareix el nom de Adrián Dalmau, experimentat golejador que hui dia juga en la lliga polonesa i que és un jugasdor important al seu equip.El futbolista, que milita en el Korona Kielce té encara un any de contracte per davant, però l’operació no és impossible en termes econòmics. El jugador ve de ser protagonista absolut en la salvació del seu equip aconseguint tres assistències en les últimes dos jornades (una contra el Rush Chorzow i dos davant Lech Poznan), aconseguint un autèntic miracle en la Ekstraklasa polonesa, una competició que està en autèntic auge, en creixement i sent una de les més efervescents fora del circuit de les grans lligues, tant és així que va decidir acceptar el repte de jugar en ella sabent tenint en compte que hi havia en el club una gran comunitat espanyola. El jugador de 30 anys i experiència contrastada ha anotat esta campanya cinc gols i repartit quatre assistències en lliga, a més de dos punts i una altra passada de gol en Copa, un rendiment que li obri de nou les portes de la categoria de plata del futbol espanyol.

En el seu currículum també compta amb un altre pas per la província de Castelló quan va estar en el filial del Vila-real ‘B’. Allí va quallar una gran temporada que li va portar a firmar per l’Hèracles Almelo de la Eredivisie, on també va jugar a l’Utrecht. En Països Baixos va firmar una bona pàgina de la seua carrera i d’ací l’actual entrenador del Castelló el coneix a la perfecció i és per això que podria encaixar en el dinàmic estil de Schreuder que tant ha agradat en Castalia.