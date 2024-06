El exlevantinista Pedro López asume "con ilusión" la dirección deportiva del Torrent

Pedro López, exjugador del Levante, Valladolid y Huesca, se convertirá a partir del próximo lunes 1 de julio en el nuevo director deportivo del Torrent, equipo valenciano que milita en Segunda Federación.

El exfutbolista llega a San Gregorio "muy contento e ilusionado" para ocupar el cargo que ha desempeñado Javi Rubio, responsable técnico con el que el Torrent logró un ascenso y una holgada permanencia en la cuarta categoría del fútbol español.

Retirado del fútbol desde 2021, Pedro López siempre ha priorizado "que el club donde he estado me quiera y así me ha ido bien. Es importante tener pertenencia al club" para añadir que el Torrent cuenta "con un proyecto bonito porque es un club que transmite seriedad. Muchos jugadores quieren venir".

Con Vicente Mir como entrenador, Pedro López afirma que "vengo a aportar mi granito de arena y ayudar en todas las facetas para que el club siga creciendo. Aquí lo importante es que el equipo cumpla los objetivos. Creo en el compromiso, trabajo, respeto, sacrificio y unión. Ese es nuestro mensaje".