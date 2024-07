La efectividad del Elche desarbola al Villarreal (0-4)

Acento valenciano. Villarreal y Elche entraron al verde de Els Arcs para mostrar credenciales. Los ilicitanos son los actuales campeones y siempre compiten. Los groguets son una escuadra habitual de estas citas, desplegando un juego muy característico, de toque y presión alta. Los primeros instantes del envite mostraron a dos combinados enérgicos. Y esta vez no tardaron en llegar los goles. Los franjiverdes se adelantaron por partida doble cuando no habían transcurrido los primeros 20 minutos. Primero golpeó el número 6, Sergio Carrasco, remachando el balón en el área para el 0-1. Su compañero Diego Miralles hizo lo propio en el 13’. Los pupilos de Enrique Navarro tiraron de oficio y efectividad desde el primer minuto del encuentro. A pesar de los golpes, los castellonenses no le perdían la cara al partido y siguieron desplegando su esquema de juego.

Sin embargo, Carrasco volvió a perforar la red con otra jugada de gran nivel, firmando el 0-3 en el 29’. Su disparo con la izquierda tras un buen control se convertía en el tercero para los alicantinos. La diferencia en el marcador empezaba a ser notable. Mediocentro de lucha y clase, criado en el Atlético de Madrid, ayer destapó su cara más goleadora. La primera parte finalizó con un marcador que no dejaba lugar a dudas.

El segundo tramo del encuentro comenzó con el tradicional carrusel de cambios. El entrenador del Villarreal -Vicente Masía- agitó el avispero con cinco relevos de una tacada. Su rival -Enrique Navarro- cambió dos piezas tras el paso por vestuarios.

El partido seguía estando protagonizando por dos conjuntos con empaque, aunque con distinto planteamiento. Los amarillos apuestan por la combinación y el toque amasando el balón, los franjiverdes se deciden por fútbol más veloz, más directo, aunque no ajeno a las combinaciones si el partido pide un respiro. Conforme pasaron los minutos, el ritmo se fue pausando. Las defensas se imponían en las jugadas de peligro. En el 60’ el Elche estuvo a punto de agrandar la ventaja con una jugada relámpago, pero sus atacantes no acertaron con todo a su favor. Y cayó el cuarto. Una jugada trenzada desde la derecha se tradujo en un gol de Sanmartín en el 65’. Su entrenador dictaba cuatro cambios de una tacada minutos después, con el objetivo de evaluar sobre el césped al mayor número de jugadores posible. Y la ventaja pudo haber sido más abultada, ya que Ceri falló un gol cantado en el 74’. El 9 ilicitano aún tuvo alguna oportunidad para anotarse algún tanto. El partido quedó sentenciado en la primera parte. El Elche ha sido uno de los dominadores de los últimos torneos del COTIF. Y ahora ha vuelto presentar su candidatura de nuevo.

Ficha técnica:

Villareal C. F

1 Joan González (13, Marc Navarro, 41’), 3. Fernando Lavernia (14. Cabedo, 63’) , 4. Salvador Ramos, 5. Pau Bru (9. Hueso, 41’), 7. Alejandro Pérez, 8. Blas Saborit (6. Caravaca, 41’), 10. Unai Almela (11. Munuera, 58’), 15. Manu Bosquet (21. Marc Torres, 41’), 16. Nacho Garcés, 17. Diego Lorente (20. Sebas, 58), 22. Iker Martí (18. Orzaez, 41’)

Elche C. F

Owen Bosch (1. Gabriel Manzano, 66’), 3. Albert Niculaesei, 4. Pablo Belda, 6. Sergio Carrasco (5. Ismael, 55’), 7. Diego Miralles (9. Ceri, 41’), 8. Daniel Fitzegarld (22. Sanmartín, 55’), 11. Álvaro Padilla (12. Mallol, 55’), 16. Salvador Juárez (10. Durà, 41’), 17. David Delgado (19. Alandes, 66’), 20. Miguel Bascuñana (14. Juan García, 66’), 21. José González (2. Jordan, 66’)

Goles: 0-1. M. 6: Sergio Carrasco. 0-2. M. 13: Diego Miralles. 0-3. M.29: Sergio Carrasco. 0-4. M. 75: Sanmartín.

Árbitro: Carbayo Miñana, José Miguel. Asistido por Diego Gómez y Gorka Paredes. Amonestó.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 2.000 personas. 1ª jornada del COTIF.