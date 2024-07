Sevilla y Arabia Saudí empatan a intensidad (1-1)

Sevilla FC y Arabia Saudí abrieron la segunda jornada de la edición 2024 del COTIF con un enfrentamiento que gustó a los espectadores y mostró a dos conjuntos con aspiraciones de larga distancia. El Sevilla siempre cumple en sus participaciones en el torneo -aunque no venía a l’Alcúdia desde 2017- y los saudíes fueron una de las gratas sorpresas del año pasado llegando a la final. El envite se saldó con un empate a un tanto que lo deja todo abierto en el grupo A. Quizás, los saudíes merecieron algo más ante un Sevilla que acusó los once cambios decretados de golpe por su entrenador en el descanso.

Los andaluces protagonizaron las primeras jugadas de peligro en los instantes iniciales, aunque el primer tanto se hacía de rogar. Hasta el minuto 9, cuando Mesa tiró de recursos y conectó de tacón un envío desde la izquierda. Los de casaca blanca se estrenaban este año en Els Arcs. El Sevilla se mantuvo bien plantado sobre el verde y no cambió su plan de partido y sus rivales apostaron por guiar su juego a partir de las botas de Ziyad (10) y Abdulmajeed (13). El encuentro no tenía un dominador claro. El 10 saudí protagonizó una arrancada de mérito en el 24’, pero Calero atajó su disparo sin grandes problemas.

Los visitantes se hicieron con el dominio del esférico en los instantes finales de la primera parte, pero sus intentos no fructificaron. Ambos equipos enfilaron los vestuarios después de una primera parte muy disputada.

Once jugadores nuevos

El entrenador del conjunto andaluz -Manuel Rosano- cambió a sus once jugadores en el descanso. Nasser Languet hizo tres cambios en el once de los “halcones verdes”. Era un partido nuevo. Tras unos minutos de tanteo, el 10 saudí lanzó una falta en el borde del área y el balón entró por la escuadra. Es uno de los baluartes de su equipo. Un jugador “pequeño” e incansable, que abarca una extensa porción del campo y no está exento de clase.

Los de uniforme verde, poco a poco, se hicieron con el tempo del partido. Tocaban y tocaban ante un “renovado” Sevilla que esperaba su oportunidad. Khalid se sacó en el 57’ un disparo lejano, que se fue por encima del travesaño. El portero Saudí dio un susto después con un saque fallido, aunque el sevillista Daniel Herrera no tuvo tiempo de reaccionar. Cachete (22) probaba al arquero ayer local de nuevo.

Por el lado contrario, Adel lo tuvo todo a su favor para firmar el segundo de las “águilas verdes” en el 70’. Y Hibah tuvo dos ocasiones claras para mover el electrónico, pero no halló la red. Arabia Saudí empujaba con intensidad y sus rivales aguantaban como podían. Y aún dispusieron de alguna ocasión, como la marrada por Logica en el 73’. El central saudí Yousef conectaba un cabezazo en un córner que casi lamía el larguero. El final del partido estaba abierto. Cualquier detalle lo podía decidir.

Un envío de córner rematado por el 19 sevillista (Herrera) sumaba una nueva ocasión de peligro. Pero el electrónico no se movió. Un empate a uno que lo deja todo abierto.

Ficha técnica:

Sevilla F. C.

13. José Manuel Calero (1. Luchino, 41’), 2. Jorge Moreno (12. Soriano, 41’), 3. Genís Torrelles (14. Ballesteros, 41’), 4. Daniel Gil (15. Jorge Blas, 41’), 5. Tomás Méndez (16. Hugo Ortiz, 41’), 6. Mario Díaz (Jesús Cruz, 41’), 7. Carlos González (18. Manuel Maza, 41’), 8. Emilio Benítez (19. Daniel Herrera, 41’), 9. Manuel Mesa (20. Rene Rodríguez, 41’), 10. Jesús Acuña (21. Francisco Lociga, 41’), 11. Carlos Sánchez (22. José Manuel Ruiz, 41’)

Sel. Nac. Arabia Saudí

22. Hamed Abdullah, 2. Sultan Abdulaziz (14. Ahmed Ali, 54’), 4. Saud Mohammed (23. Mahmoud, 67’), 6. Saleh Ali (11. Rakan, 67’), 8. Rakan Khalid (26. Yousef, 67’), 10. Ziyad Addullah (27. Saad, 67’), 13. Bassam Abdullah (5. Ali Alhussain, 41’), 16. Saad Khalid (18. Hibah, 54’), 17. Amar Hamed (24. Ramez Zaid, 41’), 19. Abdulmajeed Ibrahim (9. Jalal Adel, 41’), 20. Almahdawi (12. Khalid, 54’).

Goles: 1-0. M. 9: Mesa. 1-1. M. 48: Ziyad.

Árbitro: Ortuño Meseguer, José Francisco. Asistido por Victoria Miralles y Luis López. Amonestó a Abdullah (m. 19) de Arabia Saudí y a Méndez (min. 35’) y José Manuel Ruiz (22) del Sevilla.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 3.000 personas. 2ª jornada del COTIF.