Mauritania perdona al Valencia CF al marrar un penalti en el descuento (1-1)

Debutó el Valencia CF con empate en el COTIF. Su rival, Mauritania, llegaba al césped de Els Arcs tras haber cosechado una victoria y un empate en sus dos primeras citas, dejando una impronta de equipo físico y competitivo. El equipo valencianista, con camiseta y pantalón naranja, se hizo con el control del juego desde los instantes iniciales, aunque sin ocasiones claras. Sus rivales esperaban agazapados e intentaban contragolpes rápidos con Demba (17) de estilete. Un cabezazo suyo en un córner lanzado en el minuto 7 era el primer acercamiento de los de casaca verde. Poco a poco, los “Leones de Chinguetti” empezaban a asomar y una jugada de mérito de Moussa Ball acababa en un tiro que se iba demasiado cruzado en el 10’. Beyatt (10) era el canalizador de todas las jugadas de ataque del combinado africano.

El Valencia, por su parte, mantenía su plan de partido: manejar el encuentro a través de combinaciones y basculaciones, con el balón como protagonista. Sin embargo, el electrónico no se movía. Los mauritanos endurecían el encuentro llevándose dos amarillas en algo más de 20 minutos. El calor apretaba y se decretaba la primera pausa de hidratación. Todo estaba por decidir. Beyatt -el 10 mauritano- lo intentaba de nuevo para los ayer locales en el 29’, pero su disparo se marchaba desviado. Los africanos protagonizaban todas las jugadas de ataque reseñables y Ahmedoua firmaba una semi-chilena que se marchaba fuera por poco tras una sucesión de remates. En un combate de boxeo los de uniforme verde ganaban a los puntos, pero en el fútbol lo que mandan son los goles. Y estos no llegaban. Ambos equipos enfilaron vestuarios sin movimientos en el electrónico. Todo se iba a decidir en la segunda parte del encuentro.

Partido del Valencia CF ante Mauritania en el COTIF. / SD

Óscar Sánchez, entrenador del Valencia, renovó todo el once tras el paso por vestuarios. Aritz López solo decretaba dos cambios por el lado mauritano. Era un partido nuevo. El encuentro se tornó entonces en un enfrentamiento intenso, con dos equipos que pugnaban por cada centímetro de verde, aunque las ocasiones de gol se contaban a cuentagotas. Eran momentos de medir al rival, en busca de un resquicio, de un fallo, que explotar.

Una falta lateral rematada por Beyatt en el 50’ llevaba el susto a la meta valencianista. Sin embargo, el gol llegaba para el otro bando. Pablo Reyes remachaba un minuto después un rechace del arquero Sarr y los valencianistas se adelantaban en el marcador. El envite ganaba interés. El tanto espoleaba a los ayer visitantes, que comenzaban a firmar alguna jugada de ataque de cierto interés, ya fuera con pocos pases o con jugadas más mascadas.

Con el marcador a favor, el Valencia intentaba contemporizar, pero el empuje mauritano no cesaba. El 7 africano (Yatera) protagonizaba alguna acción de peligro. Aunque la más clara la tenía el 9 valencianista, con un doble disparo tras un fallo de la defensa rival que no encontró la red por poco en el 71’. El 10 taronja lo intentaba con un lejano disparo. La renovación del once le había sentado bien al Valencia, que se estaba mostrando como un equipo compacto y cohesionado que aguantaba los arreones rivales y buscaba sus opciones con el balón como protagonista.

Un empate final que quizás les sabe a poco a los pupilos de Aritz López. / SD

Al final, la insistencia mauritana tuvo premio. Ndiaye logró la igualada en el 78’ después de la enésima jugada protagonizada por Beyatt. El empate, quizás, era más que justo tras lo visto en el campo. Y en el 80’ Ndaw controló en el área rival para disparar alto. Situación que se repetía un minuto después. Tal y cómo ocurrió en la remontaba ante la selección ADH Brasil, el físico africano se imponía al final del encuentro. Y la historia estuvo a punto de repetirse. Un penalti causado por Yatera (7) a escasos 30 segundos del final fue marrado por Beyatt, quizás el mejor jugador mauritano. El balón se fue por arriba del arco.

Un empate final que quizás les sabe a poco a los pupilos de Aritz López. Eso sí, con cinco puntos en tres partidos se iban líderes de su grupo a vestuarios.

Ficha técnica:

S. N. Mauritania:

1. Sarra, 3. Niass (9. Ndaw, 69’), 4. Imigine, 6. Bilal, 8. Soumaré, 10. Beyatt, 11. Ahmedoua (7. Yatera, 41’), 15. Sy, 17. Demba (19. Ndiaye, 41’), 23. Moussa Ball (18.Keita, 72’), 24. Barka (20. Zein, 40’, 14. Nasser Dine, 72’).

Valencia CF:

1. Molla (13. Diego Piqueras, 41’), 4. Rubén Maríntez (2. Iván Mejía, 41’), 7. Rodri (3. Rubén Muñoz, 41’), 8. Guijarro (5. Nacho López, 41’), 12. Daniel Sánchez (6. Alejandro Estévez, 41’), 15. Héctor Mir (9. Asier Alvárez, 41’), 16. David Martínez (10. Alin Gabriel, 41’), 17. Tena (11. Pau Sellés, 41’), 18. Víctor Durán (14. Hugo Fernández, 41’), 19. Escaler (21. Alejandro Quiroz, 41’), 20. Sarabia (22. Pablo Reyes, 41’)-

Goles: M. 50: Pablo Reyes (0-1). M. 78: Ndiaye (78’).

Árbitro: Agullo Moreno, Óscar. Asistido por David Martí y Pablo Ramón. Amonestó a Bilal (19’), Soumaré (22’), Zein (68’) e Imigine (72’) de Mauritania y a Alejandro Estévez (52’) y Gabriel (79’) en el Valencia.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 3. 000 personas. Cuarta jornada del COTIF.